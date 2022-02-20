疫情｜患者在家第14日快速檢測陰性視為康復　原定入院安排將取消

本港第五波疫情愈演愈烈，衞生防護中心總監徐樂堅今（20日）表示，由於醫院病床短缺，須預留給高風險病人。因此若在家中留待入院的患者，若在確診後第14日，其快速測試為陰性，則視為康復並可離開家中。至於原定等待入院或隔離措施的安排，亦會被取消。



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徐樂堅表示，根據現時的個案數目及隔離設施的數量，估計部分病徵輕微或無病徵的患者，已留家等候一段長時間，甚至可能等待14日後已康復。他稱已在網上發放資訊，講解患者在家中檢疫的感染控制措施，並希望盡快向患者派發快速測試包。

衞生署公布出院條件指示。

徐亦指，由於當局須預留病床給高風險的患者，若患者確診後第14日，其快速測試為陰性則等同於康復；原定等待入院或隔離措施的安排，亦會被取消，即可離開家中。

根據徐樂堅上述公布，換言之患者無須做核酸檢測，只須在第14日的快速檢測呈陰性，則視為康復，可在社區中自由走動。

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