疫情｜增6067宗確診　累計首超越武漢　張竹君：周日呈報達一萬宗

第五波新冠肺炎疫情持續擴散，衞生署今日（20日）表示，新增6,067宗確診，累計確診52,830宗，首次超過武漢個案。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指過去5日每日呈報數字呈上升趨勢，本月15至17日每日4,000多宗，但昨日（19日）已達一萬宗，認為有必要繼續社交距離措施；中心總監徐樂堅直言：「一定係唔能夠放寬，至少係要延續，當然如果個形勢亦都唔理想，再進一步收緊亦都有個需要。」



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張竹君表示，6,067宗確診中，12宗為輸入性個案，6,055宗為本地個案，當中2,733宗由醫管局直接界定為確診，3,334宗由衞生防護中心公共衞生化驗所化驗，有3,188宗疑為Omicron，32宗疑為Delta。

翻查武漢官方公布的最新數據，該市累計共50,471宗確診個案，香港染疫人數已多出2,000多宗。

張竹君指，過去5日，每日呈報數字呈上升趨勢，本月15至17日每日4,000多宗，18日為約7,000，到昨日則達1萬宗。她表示，雖然已採用不同社交距離措施，但仍有必要繼續。

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徐樂堅：社交距離措施需進一步收緊

徐樂堅亦指，由於個案呈上升趨勢，因此社交距離措施需維持，「一定係唔能夠放寬，至少係要延續，當然如果個形勢亦都唔理想，再進一步收緊亦有個需要」。他續指，有不同社交距離措施可以考慮，例如開放時間再縮短，會再政策局商量，研究是否需要更強的措施。

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