封區｜石硤尾邨第21座圍封兩日　揪出168宗初步確診　傍晚解封

確診個案持續高企，深水埗石硤尾邨第21座上周五（18日）被圍封，2日來共有約2,150人次接受了檢測，當中發現168宗初步陽性和6宗檢測結果不確定個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約470戶，當中30戶在過程中沒人應門。



▼2.18 石硤尾邨第21座圍封檢測▼



+ 7

石硤尾邨第21座上周五（18日）夜晚7時起被圍封強檢，至今日下午約5時才完成檢測行動。已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

2150人次接受檢測 現168宗初陽和6宗結果不確定個案

在第一及第二次檢測共有約2,150人次接受了檢測，當中發現168宗初步陽性檢測個案和6宗檢測結果不確定個案。政府將會向初步陽性患者提供消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。