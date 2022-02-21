疫情｜研公院非新冠患者轉私院　聯會籲減繁文縟節　冀日內可成事

疫情持續惡化，公立醫院超負荷，政府正探討公私營協作，私家醫院聯會主席何兆煒今日(21日)於港台《千禧年代》表示，昨傍晚接獲醫管局清單，雙方正循轉介部分非新冠患者、正康復及療養中病人方向共同探討，而私院亦有能力接收頭部創傷、骨折、內窺鏡、電療化療癌症病人等，各院將進一步檢視內部人手及病床情況。他期望，由於第二、三波疫情雙方已有合作經驗，盼減少繁文縟節，則可盡快於數日內成事，助公立醫院紓緩壓力。



私家醫院聯會主席何兆煒 (冷資料圖片)

私院聯會收到清單 列明冀私院協助的病人及手術類別

何兆煒表示，昨日與醫管局商討公私營醫院協作安排，雙方均同意循轉介部分正在康復及療養病人方向共同探討，傍晚已收到當局提供清單，列明希望私院協助的病人或手術類別。

腫瘤手術、照內窺鏡、電療化療等屬私院最能發揮作用類別

他相信未來四周已預約腫瘤手術、內窺鏡、電療化療癌症病人、治療骨折等病人，屬私院最能發揮作用的類別，因相關病人流轉會較快、醫護人亦慣於處理，另頭部創傷、骨折，以及遭無限期延後的公院手術，私院亦能協力接收，聯會稍後會再聯同其他私院商討，各院亦需檢視人手及病床情況。

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被問到食物及衛生局長陳肇始向香港私家醫院聯會發信，指多間私家醫院拒收有新冠病徵病人，令患者需到公立醫院求診時，他指接獲信件時亦感詫異，表明絕大部分私家醫院表示無拒絕一般發燒或有上呼吸道病徵病人。他又指，社交媒體曾有帖文列出私院拒收清單，惟他向所屬醫院查證時，對方指實屬冤枉。不過，他又指，如患者屬高危、身處有多宗確診疫廈或正接受強檢、快速測試呈陽性病人，均要前往公院系統，但未有解說會否拒收，但表明私院亦各有難處。

何兆煒：公私院協作最好是醫院點對點商討

至於公私營醫院協作具體操作上，他指去年第二、三波疫情亦有合作經驗，由私院投標承投服務，再由中央派位，病人付公院費用及藥物費，餘額則由醫管局支付，當時成功轉嫁膀胱鏡、骨折等病人。他期望可以減少繁文縟節，減省招標程序，最理想是醫院點對點商討，例如港島的聖保祿醫院可與東區醫院直接商討接收病人的安排，倘經醫管局中央統籌會較慢，「如果快其實幾日就可成事。」

期望可減繁文縟節，減省招標程序，最理想係醫院點對點商討，如港島聖保祿醫院可與東區醫院直接商討接收病人安排，若經醫管局中央統籌會較慢，如果快，其實幾日就可成事。 私家醫院聯會主席何兆煒

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