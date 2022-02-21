英女王確診新冠肺炎　居住的溫莎堡據報部分人染疫

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），據報她居住的溫莎堡（Windsor Castle）有部分人亦確診染疫。



英國白金漢宮2月20日公布，現年95歲的英女王伊利沙伯二世確診新冠肺炎，她症狀輕微，類似感冒，預計未來一週繼續履行輕巧的公務，並繼續接受醫療護理。

英國廣播公司（BBC）20日報道，英女王居住的溫莎堡有部分人對新冠檢測呈陽性。報道又指，女王2021年1月接種首劑疫苗，相信她其後也已經接種其餘劑量，意味她已接種3劑新冠疫苗。

女王狀態似乎不俗，白金漢宮宣布女王染疫後不久，再公布女王已回到她的辦公桌前，簽署恭賀英國冰壺運動員在北京冬奧會奪得獎牌的訊息。

首相約翰遜（Boris Johnson）在Twitter祝願女王早日康復，身體迅速恢復健康。在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）、衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）等英國政界人士也祝福女王早日康復。世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、巴巴多斯（Barbados）和以色列總理等人亦有發文祝福女王迅速康復。

女王的家人過去兩週相繼染疫。英國克拉倫斯宮（Clarence House）14日確認，王儲查理斯（Prince Charles）的妻子卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）確診感染新冠肺炎。在此之前4天前，查理斯確診染疫。