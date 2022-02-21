各界支援抗疫　滙豐捐1億、地產界借出隔離酒店、藝人捐快速包

隨著第5波疫情蔓延，本港確診數目累計達近萬宗。本港各大機構紛紛捐款及提供物資支援抗疫。商界紛紛捐增資金及酒店以支援抗疫、滙豐今（21日）宣佈捐出1億港元抗疫。恒生銀行早前表示捐贈1千萬及防疫物資。地產商如長實、新地等借出旗下酒店、商場等用作隔離設施及接種疫苗等地方。



• 滙豐銀行

滙豐宣布，透過滙豐銀行慈善基金捐出1億港元抗疫，率先支持香港紅十字會推出抗疫熱線，向需要檢疫、家居隔離等人士，提供心理支援和健康資訊。同時亦會為有需要人士送遞檢測包、食物、家居清潔用品及常用緊急藥物等物資。

• 恒生銀行

恒生銀行宣佈，將捐贈1千萬元，以支持本港對抗新一輪疫情。計畫包括購買15萬劑新型冠狀病毒快速測試、75 萬個口罩及消毒用品等防疫物資，先轉贈予 2.5萬 個長者及基層家庭，以及將5千劑快速測試捐贈予派送膳食及在社區照顧有需要和獨居長者的前線人員。

• 新世界發展

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，下周開始通過6家非牟利機構，派發20萬套快速抗原檢測包給基層市民；向政府提供香港九龍貝爾特酒店700間酒店客房作隔離之用。早前，新世界亦安排100部大暖爐，送到各大醫院急症室。旗下富通保險會向500位參加「政府抗疫專屬出租車車隊」的司機，提供免費抗疫保險。

• 電訊盈科

電訊盈科主席李澤楷宣佈，以香港人氣偶像MIRROR作為抗疫大使，拍攝宣傳片，鼓勵市民居家抗疫。同時，為10萬名通過Dr go遙距診療平台問診的患者，每位補貼診費200元。以及為衞生署健康熱線提供3千條客戶服務線路支持，回答民眾的提問，以及捐贈10萬套快速測試套裝和10萬個食物套餐。

• 長實集團

長江實業主席李澤鉅表示，集團旗下4間酒店將提供超過3千個房間用作社區隔離設施。集團亦為員工提供疫苗假期，鼓勵接種疫苗，並為居家工作的員工提供電腦等設備等。

• 李嘉誠基金會

李嘉誠基金會為支持香港全力抗疫及協助紓緩公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，首階段捐資3千萬元。

• 新地集團

新鴻基地產主席郭炳聯宣佈，旗下超過1千個酒店房間作小區隔離；及安排旗下商場、寫字樓、工廈等作為疫苗接種地點，同時播放「疫苗通行證」宣傳影片。

• 恒基兆業

恒基兆業「抗疫基金」宣布捐出1千萬元，向安老院舍及基層人士送出抗疫物資。基金首輪計劃會與九龍樂善堂合作，向150間安老院舍，及5千戶因確診感染正留家等待支援，或正接受家居檢疫的基層人士，送出基本藥物、食物及消毒用品等。另外，集團旗下煤氣公司將送出總值港幣3百萬元的抗疫湯包和超市禮劵。集團表示將樂意配合政府，提供林村、林錦公路等200萬呎土地，用來興建方艙醫院。

• 信和集團

信和集團主席黃志祥表示，集團旗下酒店已經申請參加政府的社區隔離設施酒店計劃，將提供約700個房間。他兒子黃永光任主席的大灣區共同家園青年公益基金會，將向的士司機總會捐贈港幣6百萬元，用於提供抗疫的士服務。

• 華潤集團

華潤集團董事長王祥明表示，集團將增加水路運輸航線，盡力保障供港食品，以及供水、供油、供氣安全，同時騰出符合要求的酒店，供特區政府作為隔離設施使用。集團亦會配合政府，加快建設隔離及治療設施；及提升核酸檢測檢驗能力，為檢測企業增加設備和人手。

• 新華集團

新華集團日前已捐出10萬份快速檢測包協助抗疫。

• 科興

中國科興宣布通過旗下科興基金會，向香港捐贈1千萬港元的抗疫物資，當中包括新冠病毒檢測試劑盒及PCR試劑盒。部分物資最快2月21日運抵本港。

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• 復星基金會

復星基金會宣佈，向香港捐贈價值1千萬元的抗疫物資，包括快速抗原檢測包、醫用口罩等。部分物資捐贈社福機構。

• 騰訊集團

騰訊集團宣布，在宣布捐出首期1千萬港元用於幼童和長者防疫需要後，騰訊決定透過旗下騰訊基金會追加4千萬港元，總計向香港抗疫支援5千萬港元。

• 螞蟻集團

螞蟻集團通過螞蟻公益基金會向香港捐款1千萬港元，支援香港抗疫工作，為全港醫護人員加油打氣。相關款項將定向用於醫護人員防護物資補給與生活物資保障。

• 京東集團

京東集團表示，將向香港醫護人員捐贈1 億元人民幣的抗疫物資。此次捐贈將由「全港社區抗疫連線」統籌安排。

• 小米基金會

小米基金會宣布向「全港社區抗疫連線」捐款500萬元，款項將用以支持香港抗疫物資採購，為抗疫人員提供保障。

• 耀才證券

「葉茂林慈善基金」創辦人主席，兼耀才證券主席葉茂林表示，捐贈1千萬港元予醫管局，以用作全體醫護抗疫之用。

• 富途證券國際

富途證券國際宣佈贈送1千盒快速檢測套裝予有需要人士，市民可於2月22日早上9時起於富途官方Facebook上，點擊相關連結並於電子表格上簡單填寫個人資料申請，先到先得，派完即止。

• 交銀國際

交銀國際宣布，捐出1萬套快速檢測盒，送至新界、九龍、港島各區的基層社團和街坊組織，其後會免費派發給基層家庭、劏房住戶、獨居長者以及安老及護理院舍、清潔、保安等一線工作人員。

• 再出發大聯盟

香港再出發大聯盟已派發5萬份快速檢測包給有需要的人士，包括給醫院管理局的前線員工及懲教署員工，下星期會再購買25萬份，派發給給清潔工人、安老院員工、地區義工等有需要的人士。

• 安踏體育

安踏體育將捐贈FILA禦寒服、10萬套新冠病毒抗原快速檢測包及5千份食物套餐，部份物資將交予香港體育、 演藝、文化及出版界立法會議員霍啓剛，再分派至有需要機構；其他物資將捐贈予香港不同社福機構。

• 古天樂慈善基金

藝人古天樂透過「古天樂慈善基金」，向有需要的慈善社福機構捐出3千套新冠病毒快速檢測套裝，並已開始接受各機構查詢及申請。

• 藝人馬浚偉

藝人馬浚偉（20日）在社交媒體Facebook表示，已訂購了3千份「Covid-19快速測試劑」給有需要的人，並已聯絡有關地區組織可否代為安排派發。

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