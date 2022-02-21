疫情｜港鐵再縮班　周五起調整非繁忙時段服務　等車要多1至2分鐘

疫情持續，不少市民在家工作，減少外出，市面人流大減。港鐵今日（21日）公布，在審視乘客需求，列車剩餘運載力、候車和乘車空間增加、人手配置和能源消耗等因素後，決定於周五（25日）起，暫時調整部份鐵路綫非繁忙時段列車服務，不同路線乘客候車時間會較現時稍延長約一至兩分鐘。



港鐵將於周五（25日）起，暫時調整部份鐵路綫非繁忙時段的列車服務，屆時候車時間會較現時稍延長約一至兩分鐘。（資料圖片）

農曆年後平日日間至傍晚乘客量較去年12月跌4成

港鐵表示，農曆新年過後，港鐵在平日日間至傍晚、包括繁忙及非繁忙時段的乘客量同時錄得顯著減少，較去年12月大幅下降四成；而平日晚上八時後，以及周末和公眾假期的乘客量，更比12月下跌約五成至六成。

港鐵同時正密切監察疫情對服務人手的影響，因應 Omicron 變種病毒的傳染速度前所未有，近日不斷錄得員工因染疫或家居檢疫、隔離而未能上班的個案，發言人指會竭力維持服務，並在服務逼不得已受影響情況下，及早作出公布。

此外，因應乘客因疫情減少外出及乘車，港鐵將向持有今年二月份全月通加強版的乘客，送出50元的港鐵車站商店電子購物現金券。