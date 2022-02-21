自我檢測｜酒樓侍應推車仔賣快速測試包　服裝店折扣價賣會員

隨著第5波疫情蔓延，每日新增六、七千宗新確診個案。近日快速測試包成搶手貨，網上今日（21日）今有市民就流傳一張攝於沙田石門富臨皇宮酒樓的照片，推車仔侍應不賣點心，而是售賣快速測試棒；另外有服裝連鎖店上星期起亦開始首賣快測包，拓展「新銷售路」。



網上流傳一張來自沙田石門富臨皇宮的照片，顯示酒樓職員開始售賣快速測試棒，每盒50元。（網上圖片）

富臨集團：留意到需求甚殷 出售其餘庫存

今（21日）網上流傳一張來自沙田石門富臨皇宮的照片，顯示酒樓職員開始售賣快速測試棒，每盒50元。

富臨集團獲發言人表示，因應疫情發展，集團一直為員工採購快速抗原測試包，由於近日留意到市民對快速測試包需求甚殷，故決定在足以應付員工所需的情況下，向有需要市民出售其餘庫存。發言人表示，為遵守防疫措施要求，避免人群聚集，集團安排員工以點心車形式向市民展示測試包，並在使用前消毒清潔點心車。

位於屯門的零售服裝店maple今門口顯示，顧客可購買快速測試產品。(讀者提供）

另外有讀者發現位於屯門的連鎖服裝店maple今門口亦顯示，顧客可購買快速測試產品。該店提供2款牌子的快測包，單買價格分別是89元及159元，跟其他商品一同購買有折。《香港01》就此向maple查詢，職員表示上星期起已經陸續在各分店有售，有顧客購買時曾一併購買。