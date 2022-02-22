首款援港中藥「金花清感顆粒」　貴連花清瘟約兩倍　中醫稱可化痰

本港疫情嚴峻，內地公司調配15萬盒抗疫物資「金花清感顆粒」，為首批援港抗疫物資。金花清感顆粒較昂貴，一盒售價可高達116元，較「連花清瘟」貴逾兩倍多，而其醫學文獻亦相對較少，但同樣有研究表示與西藥聯合治療可更快紓緩病徵。

中醫師翁霆耀解釋，金花清感顆粒與「連花清瘟膠囊」的成份相似，金花清感顆粒加入了浙貝母，有化痰的功用，而連花清瘟注重清熱，適合腸熱人士。



▼內地調配「金花清感顆粒」援港▼



為衞健委觀察期可用藥物

金花清感顆粒為內地抗疫中的中醫藥「三藥三方」之一，與連花清瘟膠囊在2020年1月被國家衞健委在《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》列入為醫學觀察期可用的藥物。

一盒六包 HKTV Mall售116元

不過，金花清感顆粒在價錢方面就較為昂貴，在HKTV Mall網店為例，一盒六包的售價116元。相反，連花清瘟膠囊一盒24粒售價為48元。再參考坊間其他售價，每盒金花清感顆粒較連花清瘟膠囊，貴大約兩倍。

金花清感顆粒在多間網上商店及藥房均已售罄，記者巡查土瓜灣多間藥房，職員均稱斷貨及未有入貨。

▼金花清感顆粒與連花清瘟膠囊價格▼



醫學文獻較少 武漢研究轉重症比例降2/3

比起連花清瘟膠囊，金花清感顆粒的醫學文獻相對較少，中國工程院院士張伯禮團隊於2020年亦有做類似研究，在武漢進行的臨床對照研究，發現金花清感顆粒治療新冠肺炎患者和對照組相比，轉重症的比例下降三分之二，退熱時間縮短一日半，同時反映免疫功能的白細胞、中性粒細胞計數和淋巴細胞計數有顯著改善。

巴基斯坦研究未完成 未經同行評審

另外，近日一份由巴基斯坦進行的臨床試驗研究有第一期初步結果。研究對金花清感顆粒在治療新冠肺炎上進行隨機、雙盲、安慰劑對照，第一期研究納入了300例新冠肺炎病例，分為治療組和對照組，治療組有效改善病徵達82.67%，但研究仍未完成及經同行評審。

中國工程院院士張伯禮團隊研究發現，金花清感顆粒治療新冠肺炎患者和對照組相比，轉重症的比例下降了三分之二。（政府新聞處）

配合西藥 較快紓緩病徵

另一份由中國中醫科學院廣安門醫院所發表的研究顯示，金花清肝顆粒聯同西醫藥物治療五日後，發熱、咳嗽、乏力消失率為80.3%、66.1%、77.6%，較只用西醫藥物治療高分別逾27個百分點、25個百分點及25個百分點，證明金花清肝顆粒聯同西醫藥物治療有效改善新冠肺炎的臨床症狀。研究已刊登於《中國醫學》期刊。

▼中醫科學院廣安門醫院研究▼



中醫師：金花清感可化痰 連花清瘟注重清熱

金花清感顆粒與連花清瘟膠囊到底有什麼不同？中醫師翁霆耀解釋，金花清感顆粒與連花清瘟膠囊的成份相似，都可以清熱解毒。唯一分別是金花清感顆粒加入了浙貝母，有化痰的功用；而連花清瘟膠囊成份則較注重在清熱方面，適合腸熱人士服用。

他直言，此兩藥的主要成份與用於治療亞博確診患者的清肺排毒湯相似，「只是清肺排毒湯的藥材份量會多點，所以可以用在比較嚴重的患者。」