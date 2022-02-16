抗疫基金｜西九龍中心美食廣場要檔主加簽13個月租約　始發放津貼

本港疫情嚴峻，港府早前已宣布會推出第六輪抗疫基金，以補貼各行各業。防疫抗疫基金由第四輪設有美食廣場資助計劃，但《香港01》接獲西九龍中心美食廣場的商戶投訴指，持有美食廣場大部份商戶食物製造廠牌照的西九龍中心，要求旗下商戶須簽署13個月的新租約後，以免租第13個月方式發放津貼。

70多個租戶中，有約50個租戶負責人聯署公開信，要求西九龍中心改變此做法。有商戶坦言，在疫情打擊下，大部份商戶生意額大跌九成，急需相關資助補貼，「今時今日有幾多餐廳可以做到20多個月。」他直斥，商場「無人性」，為求減少空置率不擇手段，「已經有十幾間等不到拿津貼便已結業。」



▼西九龍中心美食廣場在疫情下的營業情況▼



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去年3月政府資助 已要求加簽租約

政府於去年3月推出的第四輪防疫抗疫基金，設立美食廣場資助計劃，為合資格持牌食物製造廠經營者提供財政支援，持牌人按其牌照所訂明樓面面積可獲一筆過2萬至10萬元資助。

不過，《香港01》接獲西九龍中心美食廣場的商戶投訴反映，由於廣場逾70間熟食檔，都是由業主以九個食物工場牌照持有，而大業主在取得政府資助款項後，並沒有直接分配予各間熟食檔，而是要求旗下商戶須簽署13個月的新租約後，以免租第13個月方式，發放資助計劃津貼。

西九龍中心美食廣場逾70間熟食檔，都是由商場以九個食物工場牌照持有。（呂穎姍攝）

有餐廳未獲免租已結業

有在美食廣場營運逾兩年的日式餐廳檔主憶述，去年獲悉政府會發放資貼後，商場當時已表示會申請津貼，但表明「會在有條件下發放補貼」，而在申請資貼後才獲告知，要簽署13個月的新租約，才可以免租第13個月方式獲得津貼，「今時今日有幾多餐廳可以做到20多個月。」

他表示，當時有找過區議員甚至申訴專員公署投訴過，但都仍未獲得回覆，故大部份檔主為獲得津貼都在去年7簽署了新的租約。他透露，當時簽了新租約的70多間檔主，現時已有十多間因營業困難而結業及轉手他人，而此些商戶均無法獲得相關津貼，「一旦結業就拿不到津貼，變相商場就可以拿了這筆錢。」

西九龍中心美食廣場的商戶投訴指，持有美食廣場大部份商戶食物製造廠牌照的西九龍中心，要求旗下商戶須簽署13個月的新租約後，以免租第13個月方式發放津貼。（呂穎姍攝）

晚市禁堂食 生意跌九成

政府再於今年年初宣布會有第五輪「防疫抗疫基金」措施，按樓面面積發布可獲一筆過1萬至5萬元資助。

本被視為救助業界的曙光，怎知廣場上周卻告知商戶，第五輪防疫抗疫基金美食廣場津貼會以同樣方式發放津貼，變相如要拿足兩輪的政府資貼，須與商場續租26個月。

他直言，受疫情影響，生意額跌了近九成，「每日只是有一千幾百元生意，足夠給員工人工，也不足夠給租金」，現時經營甚為困難，急需津貼應急，批評西九龍中心要求檔主簽新合租才以免租形式發放津貼「無人性」，為求減少空置率不擇手段。

▼美食廣場檔主與商場租務負責人的對話截圖▼



另一檔主周生表示，自己剛與商場簽署兩年合約，現時只是過了三個多月，惟如果要取得第五輪防疫抗疫基金美食廣場津貼，則要再與商場簽多一年合約，則要等多30多個月才可以獲得資貼。他直言，在現時疫情嚴峻，難以估計可否營運至後年，故自己現時仍未簽署申請津貼的同意書。

他續指，有不少檔主都估計未必能繼續營業至後年，但如果不簽署申請津貼的同意書，與其檔主同屬同一食物工場牌照下的其他商戶亦無法獲得資助，「簽又便宜了商場，不簽又會拖累了其他商戶。」他認為，政府計劃目的是想幫小商戶解決燃眉之急，現時卻要等兩年多才可以獲得資貼，令檔主根本不能受惠於措施。

▼西九龍中心美食廣場熟食檔檔主向廣場發公開信▼



經營中式餐廳檔主鄧生補充，商場以免租方式發放津貼，檔主獲得的金額會較政府津貼多，「政府津貼除開每個舖位，每間舖可能只是可以拿到5,000元，但免月租的話，檔主可以由1.4萬至4萬元不等」，認為商場應該檔主選擇「可以即時拿資貼，但就少點錢，又或者簽多13個月再免租（一個月）。」

飲食界議員張宇人認為，西九龍中心此舉不太道德，不應該將津貼與續約掛勾。（資料圖片／張浩維攝）

張宇人：不道德

飲食界議員張宇人認為，西九龍中心此舉不太道德，不應該將津貼與續約掛勾，「簽新租約不應該成為派發津貼的附帶條件。」他續指，暫時難以定論業主此舉是否有違法，自己之後會再了解事件，並會就事件向政府提出建議，「看看第五輪及第六輪防疫抗疫基金在派發津貼有沒有細節可以再作改善。」

食環署：不評論

食環署回覆查詢時則指，不評論公司與商戶之間的營商安排。發言人指，資助計劃申請書清楚訂明，倘若申請人填報失實資料或作出虛假聲明，申請將不獲批准，而已獲批准的申請亦會被撤銷，政府有權因此向申請人追討任何已批出的資助及所招致的一切相關開支。此外，申請人並可能須為提供任何失實資料或作出虛假聲明負上法律責任。

《香港01》正向西九龍中心查詢事件，仍等候回覆。