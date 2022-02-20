01FactCheck｜連花清瘟膠囊無獲美國FDA認可　無證據好過必理痛

本港新冠肺炎疫情嚴峻，有市民瘋搶中成藥「連花清瘟膠囊」，網絡更流傳藥物已受到美國認可，更指此藥比必理痛更快紓緩新冠病毒引起的發燒、肌肉酸痛及喉嚨痛等症狀。

《香港01》查證發現上述均為謠言。連花清瘟膠囊並非美國食品藥物監督管理局（美國FDA）的認可藥物，而目前亦未有研究證明其比必理痛更有效紓緩新冠病毒症狀。



有市民於港鐵油塘站交收連花清瘟膠囊。（羅國輝攝）

現炒風 帶攜藥廠股價急升

繼2003年沙士搶購板藍根，再有中成藥被搶購，連花清瘟膠囊在多間網上商店及藥房均已售罄。市面亦現炒風，原本每盒20多元，但部份藥房炒至最貴100元。製造商、深圳上市的「以嶺藥業」股價亦抽升，2月累升17%。

衞健委列為醫學觀察期可用藥物

早在2020年1月，國家衞健委在《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》已將連花清瘟膠囊列入為醫學觀察期可用的藥物。

▼連花清瘟膠囊搶購情況▼



網上謠言出自菲律賓媒體錯誤引述

網上流傳的帖文表示，連花清瘟膠囊已受到美國認可，並引述菲律賓媒體《One News》於2020年8月的新聞報道指，「美國國家生物技術資訊中心（NCBI）表示，連續使用連花清瘟膠囊治療新冠肺炎14日，可以更快紓緩新冠肺炎病徵。」

網上流傳的帖文表示，連花清瘟膠囊已受到美國認可，並引述菲律賓媒體《One News》報道。（網上圖片）

事實上，NCBI只是醫學資料庫，提供生物和基因組醫學資訊，並不會參與研究。報道所指的研究其實是鍾南山及李蘭娟等中國內地專家，於國際植物醫學期刊《植物醫學》（Phytomedicine）發表的論文。

研究共納入284名患者，平均分為接受常規治療及常規治療與連花清瘟膠囊兩個組別。研究發現，連花清瘟治療組的患者，整體症狀治癒率在治療第14天達91.5%較對照組高逾10%，患者的發燒、疲勞和咳嗽的症狀出現時間亦會縮短一至三日。

菲律賓媒體One News報道所指的研究其實是鍾南山及李蘭娟等內地專家，於國際植物醫學期刊《植物醫學》（Phytomedicine）發表的論文。（Phytomedicine）

只獲菲律賓FDA認可 美國FDA無認可

另外，報道所指連花清瘟膠囊獲得FDA認可，並非「美國FDA」，而是「菲律賓FDA」。記者翻查醫學文獻，藥物在2005年獲得美國FDA批准作第二期臨床研究，但至今仍未獲批准為認可藥物。

記者翻查美國FDA藥物名冊及新冠肺炎緊急物名冊，連花清瘟膠囊並不在名冊內，美國FDA回覆《香港01》記者查詢時，亦表明以名冊為準。

▼美國FDA藥物名冊及新冠肺炎緊急物名冊▼



謠言：比必理痛更快紓緩新冠症狀

事實：比特敏福更快紓緩流感不適

網上亦流傳，連花清瘟膠囊比必理痛更快紓緩新冠病毒症狀，包括發燒、肌肉酸痛及喉嚨痛等。

不過記者翻查醫學文獻，並未有研究證明其比必理痛更有效紓緩新冠病毒症狀，但就有研究指出連花清瘟膠囊在治療甲型流感上，較特敏福更有效縮短發燒、咳嗽、喉嚨痛、乏力、全身酸痛的時間。

網傳「連花清瘟膠囊」比必理痛更快紓緩病毒帶來的發燒症狀。（網上圖片）

崔俊明：不可與必理痛類比

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，雖然新冠肺炎的病徵與甲型流感相似，但由於兩者屬不同類型的病毒，而特敏福與必理痛是兩種不同藥物，故並不可以類比為連花清瘟膠囊比必理痛更有效紓緩新冠肺炎病徵。

他又表示，據近日一份總結過往連花清瘟膠囊研究顯示，配合瑞德西韋等西藥的治療，確實有助減低新冠患者變成重症比例，但就未有研究證明其可以預防感染。

▼總結過往連花清瘟膠囊研究▼



論文提到，連花清瘟膠囊有消炎作用，故可以抑制身體因病毒而產生的炎症反應，但就未能減少病毒量。崔俊明解釋，現時不少輕症患者都是因為病毒激發身體的免疫風暴而演變成重症，故「中西合壁」用藥，相信可以減少本港重症比例。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，連花清瘟膠囊配合瑞德西韋等西藥的治療，確實有助減低新冠患者變成重症比例，但就未有研究證明其可以預防感染。（資料圖片 / 高仲明攝）

許樹昌：無科學實證有效紓緩症狀

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，亦對傳媒表示，連花清瘟膠囊的臨床研究並沒有經過安慰劑對照，故並無科學實證證明有效紓緩確診症狀，認為如市民確診後不適，一般的退燒藥已有助紓緩功效。