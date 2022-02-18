01獨家｜大潭峽懲教所高層疫下搞升職宴　署長震怒　將撤換管理層

本港第五波疫情嚴峻，政府多番呼籲市民避免聚會，1月初的「洪門派對」局長辭職下台，多名高官要檢疫。《香港01》獲悉，懲教署大潭峽懲教所總懲教主任吳廷偉於1月27日，仍舉辦升職宴，逾20人出席，有人打麻雀，多人圍觀，疑違反防疫規定和政府紀律。

懲教署回應指，已轉介其他執法機構跟進調查。據了解，署長胡英明對事件感震怒，懷疑有高級懲教員「帶頭搞破壞」，已將事件轉介警方跟進，又會撤換大潭峽懲教所的管理層。



大潭峽懲教所總懲教主任吳廷偉，1月27日於職員宿舍飯堂舉行20多人的升職宴，席間有打麻雀。

吳廷偉與下屬打麻雀 升職宴玩到凌晨

《香港01》獲悉，大潭峽懲教所總懲教主任吳廷偉，1月27日於職員宿舍飯堂舉行升職宴，並要求下屬參與。消息指，當時共有20多人參加有關升職宴，吳廷偉當時更與下屬打麻雀，多人在旁圍觀雀局，更從晚上9點多玩到凌晨2點多。

涉事的大潭峽懲教所，1月31日曾有確診市民到訪，當時署方指，會安排院所相關羈留者及懲教人員接受檢測。

大潭峽懲教所。（Andiiuwawomnroa / wikipedia）

升職雀局當日增116宗本地確診 一周後幾何級上升

吳廷偉舉行升職宴時，本港第五波疫情早已爆發，當日本港新增164宗確診個案，當中116宗屬本地個案，12宗源頭不明，另有100宗初步陽性個案。至2月初，即升職宴舉行後一星期，本港每日確診數字開始以幾何式上升。

升職宴前 特首表明查洪門派對

該月初舉行的港區人大代表洪為民百人生日派對，亦因違反防疫規定，及有賓客確診感染Omicron變種病毒，成為全城焦點。升職宴舉行前，行政長官林鄭月娥亦已多次向公眾表示，會對出席洪為民派對官員作紀律調查。

吳廷偉今年1月獲升任為總懲教主任，當時獲懲教署署長胡英明頒贈擢升證明。（懲教署網頁）

1月升職 曾獲CY頒獎章

吳廷偉今年1月獲升任為總懲教主任，當時獲懲教署署長胡英明頒贈擢升證明。2016年他曾獲時任行政長官梁振英，頒發香港懲教事務長期服務獎章。根據行政署資料，據獎章頒授予懲教署品格、行為良好，並服務了若干年，期間表現良好的典範紀律部隊人員。

政府電話簿顯示吳廷偉為總懲教主任（行動）。（政府電話簿）

懲教署已轉介其他執法機構

懲教署回應《香港01》查詢時表示，已將有關事件轉介其他執法機構跟進調查，並未回應其他關於升職宴詳情、是否有違反現行防疫規例的問題。

警方回覆指，已接獲相關部門通知，正了解事件。

據了解，懲教署署長胡英明聽取有關事件匯報後震怒。（資料圖片/梁鵬威攝）

胡英明震怒 高層帶頭搞破壞 懲教所將大換血

據了解，懲教署署長胡英明聽取有關事件匯報後震怒。署方早在1月初已多次透過不同渠道，提醒院所管理層及職員，嚴格遵守防疫及限聚令規定，而因應疫情在監獄內的急劇變化，胡英明已調動部門可動用的人力及資源往前線。

消息指，署方懷疑有高級懲教員「帶頭搞破壞」，即時將事件轉介警方跟進，並將涉事的懲教員停職調查，同時撤換大潭峽懲教所的管理層，進行大換血。

第五波疫情爆發後，懲教署轄下多間懲教所有人染疫，2月16日赤柱監獄亦有一名懲教員初步確診。（資料圖片／林若勤攝）

疫情嚴峻 多間懲教所有人染疫

第五波疫情爆發後，懲教署轄下白沙灣懲教所、赤柱監獄、荔枝角收押所及塘福懲教所，先後有懲教員及在囚人士染疫，有報道指，胡英明曾一度因疫情落場指揮。懲教署17日公布，2月8日至今，共有七名在囚人士染疫。

因應疫情，署方2月5日起暫停親友探訪服務，並將有關安排延長至23日。署方亦預告，恢復探訪後，將限制還押及定罪在囚人士訪客人數。署方16日已實施「疫苗氣泡」安排，即恢復探訪後，訪客最少要接種一劑新冠疫苗。

民政事務局局長徐英偉，因為出席「洪門生日宴」而辭職下台。圖為2022年1月17日，離開竹篙灣檢疫中心。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

洪為民派對前車之鑑 徐英偉辭職

早於吳廷偉舉辦升職宴前，港區人大代表洪為民1月3日舉辦逾200人生日派對，已成為全城焦點。派對其中兩名出席者確診Omicron變種病毒，民政事務局局長徐英偉、副局長陳積志、入境處處長區嘉宏、警務處處長蕭澤頤等15名官員及16名立法會議員，因曾出席派對，須進行檢疫或隔離，大部份官員亦發聲明向市民致歉。

▼15名出席官員「下場」一覽▼



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林鄭月娥事後曾公開表示，會對出席的官員進行紀律調查，並於1月31日公布調查結果。徐英偉同日宣布請辭，成為首個下台官員，他指自己作為抗疫主要官員，在疫情爆發時未以身作則，應為自己的錯誤承擔責任。

另外，同樣有出席派對的發展局局長政治助理馮英倫，及政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢，分別因於派對長時間逗留，及收到強制檢測通知後無馬上向上司報告，遭口頭警告，

▼洪為民生日宴連日發酵▼

