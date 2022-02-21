巴西牛肉及波蘭豬皮4樣本驗出新冠病毒　食環署指令銷毀

第五波新冠肺炎疫情個案持續上升，食物安全中心今日（21日）晚上表示，早前從一批約1,100箱，由巴西經海運進口的冷藏牛肉，抽取共36個樣本檢測，化驗結果顯示，有一個外包裝樣本及兩個內包裝樣本對新冠病毒檢測呈陽性。中心續指，該批牛肉進口後一直存放於青衣一倉庫，沒有流出市面。



中心又指，早前從一批由波蘭經海運進口的冷藏豬皮，抽取共12個樣本檢測，發現有一個內包裝樣本對病毒檢測呈陽性，不過同樣沒有流出市面。中心表示，已巡查有關倉庫，要求負責人徹底清潔和消毒，並已指令進口商將涉事批次的牛肉及豬皮全部銷毀。



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兩批食物未有流出市面 食安中心加強同類產品檢測

食安中心表示，早前從一批約1,100箱，共約29公噸，由巴西經海運進口的冷藏牛肉，抽取共36個樣本檢測，化驗結果顯示，有一個外包裝樣本，及兩個內包裝樣本對新冠病毒檢測呈陽性。中心續指，該批牛肉進口後一直存放於青衣一倉庫，沒有流出市面。

另外，中心又從一批約300箱，共約7公噸，由波蘭經海運進口的冷藏豬皮，抽取共12個樣本檢測，化驗結果顯示一個內包裝樣本對病毒檢測呈陽性。中心續指，該批豬皮進口後一直存放於荃灣一個倉庫，沒有流出市面。

得悉檢測結果後，中心表示已巡查有關倉庫，要求負責人徹底清潔和消毒，亦已指令進口商，將涉事批次的牛肉及豬皮全部銷毀；中心亦會加強對同類產品的檢測。

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去年䱽魚及烏賊片樣本檢測呈陽性

為防範新冠病毒透過進口冷凍食品傳入，食安中心指已於2020年年中開始，加強檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家及地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝，至今已抽取超過29,000個食物及其包裝樣本作病毒檢測。除了上述樣本，只有去年8月公布的䱽魚及包裝樣本，和11月公布的烏賊片表面樣本及內包裝樣本檢測呈陽性。

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食安中心表示，會繼續抽取各款進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測，此期間受檢食物批次會先存倉，直至化驗完成，才會准許推出市場銷售，以確保受影響的食物不會被分發到市場出售。中心又指，病毒主要透過飛沫傳播，不能在食物或食物包裝中繁殖，根據現有的科學資料，人類不太可能透過進食食物而感染新冠肺炎，不過市民仍應時刻保持個人、食物及環境衞生。食安中心提醒市民留意以下各點：

＊經常保持雙手清潔，特別是在觸摸口、鼻或眼之前；



＊ 處理冷凍食物及其包裝（如適用）前後、如廁後及進食前要洗手。洗手時，要用梘液搓手最少20秒；



＊ 分開處理生熟食物，特別是處理生肉及內臟，以免食物交叉污染；以及



＊ 徹底煮熟食物，避免食用生或未煮熟的動物產品。

