疫苗通行證｜詳解官方七圖　九種場景獲豁免出示　涉送貨及維修員

疫苗通行證將於周四（24日）實施，適用於食肆、商場、街市及百貨公司等多個表列處所。12歲或以上市民進入前，須最少已接種一劑疫苗，並出示電子或紙本針卡。惟市民進入部分處所，無需主動出示疫苗通行證，究竟市民該如何判斷是否獲豁免，避免誤墜法網？政府公布7張圖片向市民詳盡解釋，現時有9個情況可獲豁免出示疫苗通行證，包括送貨、維修、到商場診所求醫、經商場返回居所等。



▼7張圖片解釋疫苗通行證▼



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到商場內的政府辦事所換駕照可獲豁免

除了12歲以下兒童，以及持有新冠疫苗醫學豁免證明書的人士外，只須符合以下情景的人士，亦同樣獲得豁免出示疫苗通行證。

．購買／接收外賣食物或飲品（如外賣員）

．交付或領取物品（如送貨員）

．進行必要維修工作（如維修員）

．接受疫苗接種、診治、或根據第599J章檢測（如到商場求醫的市民）

．使用必要政府服務（如到商場內的政府辦事處更換駕照）

．參與任何法庭程序（通過商場到相同建築埋內的法庭應訊）

．避自己或其他處所的人士身體受傷害（提供急救者）

．被公職人員要求進入指明處所（被警務人員指示）

．在合法權限或合理辯解的情況（執達主任執勤期間／通過商場進出居所或工作）



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▼安心出行增設「返回」功能▼



室外公眾娛樂、體育及活動場所 目測疫苗通行證便可進入

所有人士進入商場、百貨公司、街市或市集、超級市場、酒店或賓館，不須出示疫苗通行證以供掃瞄。相反，進入其他場所均須出示疫苗通行證。至於公眾娛樂場所、體育場所、活動場所、若地點為室外，僅被負責人或職員目視檢查疫苗接種記錄，便可進入。

獲豁免出示疫苗通行證 不代表豁免掃「安心出行」

惟須注意的是，即使市民進入部分處所，可獲豁免出示疫苗通行證，但仍需隨身攜帶接種疫苗的證明（已綁定接種記錄的安心出行／紙本針卡），以便執法人員會隨機抽查。此外，市民須掃瞄該批處所的「安心出行」二維碼，例如進行酒店或賓館，雖然獲豁免出示疫苗通行證，但不代表「安心出行」同樣受豁免。

▼2月13日 旺角信和中心續要求進入人士掃瞄安心出行▼

