疫情．2.22｜林鄭月娥公布全民檢測　晚市禁堂食等延至4月20日

第五波新冠病毒疫情持續擴散，本港今日（22日）新增6,211宗確診個案，單日呈報個案逾8000宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，呈報個案是2月初的大約64倍，即本港疫情已幾何級上升了6次。同時，過去24小時再多32人離世，而2月20日另有7名病人死亡，由於數據滯後，故今日才公布。

另外，行政長官林鄭月娥傍晚6時將會見傳媒，料會公布全民檢測詳情。「疫苗通行證」本周四（24日）起實施，食衞局局長陳肇始表示市面人流仍盛，需要收緊社交距離措施。



【23:59】澳門公布一名香港到澳門的香港女子今日（22日）新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者。該患者於20日到澳門，持有新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明，今晚複查結果呈陽性，應變協調中心澳門應變協調中心判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者，不列入澳門新冠病毒肺炎確診病例。患者本月初才打首劑復必泰疫苗。

【23:50】立法會議員周浩鼎母親、曾參選第一屆香港小姐的李秀瑩，快速測試結果初步陽性。周近日與母親有短暫接觸，快速測試結果為陰性。

【23:12】第五波疫情爆發，至今已有3名幼童染疫離世。香港⼤學兒童及青少年科學系教授劉宇隆團隊的研究發現，3至10歲兒童接種一劑科興疫苗後，中和抗體水平比接種兩劑的成年人更高；而打兩劑的小童，抗體水平與打了三劑的成年人相若。他促請家⻑帶同⼩朋友盡快接種。

▼2月22日強制檢測名單▼



【22:54】新冠病毒患者確診個案高企不下。今日（22日）新增6,211宗確診個案，單日呈報個案逾8,000宗。食物及衞生局晚上發出強制檢測名單，22幢大廈納入強檢公告，主要集中在九龍，包括九龍站上蓋擎天半島6座，以及油麻地「八文樓」之一的文英樓。多數為公共屋邨，當中南昌邨昌謙樓及昌逸樓昨日（21日）被圍封強檢；香港理工大學學生宿舍（紅磡）亦於同日被納入強制檢測名單。

【22:06】竹篙灣社區隔離治療設施再添亂象，繼昨（21日）下午有女病人企圖跳樓自殺獲勸服救回後，網上今（22日）晚上流出兩段短片，顯示一名在竹篙灣隔離的女子疑情緒失控，高聲喝罵工作人員及追問離營時間，更大叫﹕「我係癲㗎！」。及後她又一邊哭喊大叫「你走呀」，一邊手腳並用襲擊懷疑保安人員，狀甚淒慘，最後她逃去無蹤；遇襲人員報警求助。

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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【21:39】新冠病毒第五波大爆發，增至逾6萬人確診，有患者購買內地中成藥「連花清瘟膠囊」服用。衞生署今晚（22日）公布昨日（21日）及今日採取行動打擊藥店非法銷售或管有未經註冊藥品，並檢獲兩款未經註冊藥品，分別名為「以岭连花清瘟胶囊」及「蓮花清瘟膠囊」，調查仍在進行中。

代理不少內地中成藥的泉昌有限公司早在2月15日發表聲明，指近日在市面發現未經註冊的仿似、偽冒及影射的連花清瘟膠囊，特提供圖片供市民分辨，產品印有中成藥註冊編號「HKC-18059」。

▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼



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【21:30】第五波疫情失控，政府今（22日）晚6時圍封馬鞍山頌安邨頌群樓，目標是於明日（23日）約中午12時完成行動。政府指，由於大廈排放的污水樣本呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，故決定圍封檢測。任何人士於2月9日至22日曾到訪超兩小時，亦須接受強制檢測。

【21:21】第五波疫情失控，本港今（22日）增6,211宗確診個案。港鐵公布，共收到60宗初步確診個案，涉及站務、車務、巴士、保安、清潔、維修及後勤人員。此外，至今已錄得逾300宗涉及車務及維修的員工、承辦商人員的確診個案。

【20:48】警隊在第五波疫情爆發至今有300名警務人員染疫，消息指，其中西九龍刑事總部亦出現傳播，至今至少3名警務人員確診，亦有10多人接受快速測試後呈初步陽性，當中包括一名警司級人員，據悉他早前快測呈陽性，有發燒及咳嗽病徵，目前在家居隔離及等候核酸檢測結果。

【19:25】深水埗南昌邨昌逸樓及昌謙樓解封，共有約1100人接受檢測，分別發現72宗及63宗初步陽性檢測個案，換言之受檢人士中，初陽個案佔約12%。此外，政府分別在昌逸樓及昌謙樓到訪約310戶及220戶，當中各有約45戶及30戶沒人應門。

特首林鄭月娥今日在記者會曾提到，近日圍封強檢行動中，找到約2至8%受檢人士染疫，換言之，今次南昌邨行動找到的個案比率，是近來最高。

【19:15】第五波疫情嚴重，大批患者要留在家中等候送院，由美國默沙東（MSD）藥廠研發的新冠肺炎口服藥「molnupiravir」今日(22日)抵港，預計醫管局數日內可處方給合適病人服食。

藥劑師指出，molnupiravir適合已確診有輕至中度症狀，並有可致病情轉差的高風險因素，包括肥胖、糖尿病、免疫系統較差人士及長者等成年病人使用，需於出現病徵五日內開始服藥，連續服食五日、每日二次(份量為800毫克)。至於一般無其他健康風險的確診者，若有症狀則只需服食止痛退燒、止咳等紓緩性藥物。

【19:15】法律援助署今日（22日）表示，一名律政書記初步確診2019冠狀病毒病，轄下位於九龍旺角聯運街30號旺角政府合署地下的九龍分署諮詢及申請組須暫時關閉，直至另行通告。法援署會安排為相關地方進行全面清潔及消毒，其間有關辦事處的職員在家工作。

【19:14】林鄭月娥表示，中央沒有就香港任何一個抗疫措施提出指示，港府負擔責任。封城措施對香港有好多瑕想，但一直都係香港提出需求，中央提出協助。她呼籲僱主給予僱員時間參與全民強檢，「如果咁都要我用法律解決，就不成比例啦」。

【19:03】兩年抗疫，大家不否定早發現是適合，否則雪球越滾越大。早前用「金標準」核酸檢測，而家用獲美國認可的本地快速檢測技術。面對嚴重疫情，要用更大檢測。好多細化要做，今日只講大原則，細化每日做緊。曾國衞、聶德權做緊細化，要調動大量公務員。「我地要打仗，想打贏仗」。全民檢測期間，部份必須的公共服務都要暫停。目前人手緊絀，檢測人員及採樣人員，檢測量已大幅提升，出報告時間長。不夠力量要向中央求助，24小時內出報告。中央提供採樣員及提升檢測化驗設備。

香港做不到就拎去內地驗，不涉私隱問題，樣本沒有個人資料。涉及個人資料都留在香港。至於法例問題要研究，但不能因法例制肘，「無理由打仗做一層一層跟程序，去招標買嘢。」

【18:45】目前149萬人已打三針，已加強接種量，平均每日接種量2月底增至8.5萬劑。另有成千間診所協助打針。正增加接種點。2個月內接種率已達9成，第二針3月中達80%，第三針比較麻煩，未夠6個月不能得打，目前已有一半人打了，長者要去到7成。已見專家，大家同意縮短第二針及第三針之間時間，研究縮短多少小朋友遲開打，目前接種率19%，希望4月中開課前打夠9成。

【18:41】預告午市堂食再收緊，或2人一枱，戶外要戴口罩亦收緊，或取消部份戶外豁免。

【18:38】3月再加1.6萬個，更多社區隔離酒店、啟德郵輪碼頭改裝。在空置土地，中央支援開建，竹篙灣二期、郵輪碼頭起隔離設施，分階段兩地起1萬單位。同時敲定5幅合適土地，要內地施工土地起，估算可起多2萬單位，最大係落馬洲河套區東面地皮，接近深圳。

【18:27】3月進行全民強檢，以出生年份分批，公布那個年份出生就要去預約，減低排隊不理想個情況但考慮到一家人想一起去，容許預約時帶兩個長者或小朋友同行檢測，短時間做3次有700萬人，要有法律效力，需檢必檢，要求全部強檢，不做強檢有處罰機制。

【18:20】社交距離措施預告大幅延長至4月中旬或下旬，要調整本學年上課安排，本來7、8月暑假變3、4月，充分利用校舍做全民檢測，或疫苗接種，或隔離用途。提早放暑假，包括全港中小幼，國際學校。至於專上院校自行安排，政府尊重。3月初落實，要俾時間學校準備，本身停面授都到3月初。有幾日時間俾家長做安排停課至復活節假期後。中學文憑試按原定日子4月22日開考。

【18:13】林鄭月娥表示，中央大力支持，再重申用「外防輸入，內防擴散」，早發現早隔離早治療，以動態清零為目標，圍堵病毒。目標是一個，就是保障香港市民生命安全及身體健康。

【18:11】林鄭月娥表示，病毒在社區仍廣泛傳播，其中污水監測系統資料，團隊過去一年半不斷監測，已於全港定點抽樣，及因應疫情非定點測抽樣，並進行圍封強疫，某大廈圍封強檢，如做左每1千住客︰2月初大約只係搵到5人，陽性比例0.5%，即1000個有5個住客搵到。但近日部分去到2%，甚至最嚴重去到8%，即每1千受檢住客，有20至80人確診，證明社區有非常多隱性傳播鏈。

【17:13】第五波疫情失控，本港單日確診數字不斷創新記錄。香港大學醫學院團隊今（22日）公布最新的推算，3月初的單日確診數字，將達到高峰約18.3萬宗，其後至5月中旬，累計死亡人數將達到3,206人。

▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼



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【17:00】對於沒有再公布群組爆發詳情，張竹君解釋，目前社區爆發太嚴重，部分公司爆發有很多人中招，未能追蹤到源頭，故暫時會將精力放在院舍，保護院舍長者， 其他地方盼僱主自行清毒及安排員工在家工作及自行檢測。

【16:55】被問到引入口服藥到港安排，劉家獻表示，全球不斷有新藥或新療法，本港有專家會密切留意外國及內地的臨床醫療、科研實證，研究是否引入香港，但要參考數據及藥物監管機構的評核，引入前會有機制確保藥物有效，另要評估有多少病人有需要，然後才向藥廠購入。

【16:47】劉家獻稱，聖保祿醫院將有20張病床接收港島東聯網非新冠病人，他希望有更多私院有相關安排。

【16:45】公立醫院隔離病床使用率已達92%上限，至今共有873名醫管局員工染疫。

【16:38】劉家獻表示，目前留院病人中有19人危殆，年齡介乎56至96歲，涉及16男3女，另有30名病人情況嚴重，涉15男15女。

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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【16:37】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，過去24小時有32名患者離世，涉及17男15女，年齡介乎45至103歲。死者中大部份屬長者，逾20人是60歲以上，幾乎所有人有長期病患，大部份沒有打針。劉家獻又指，另有7名病人在2月20日離世，因數據有滯後， 故今日才公布。

【16:35】張竹君稱，截至昨日，逾300個院舍有個案，涉及逾230名員工及逾820名院友，她指真實數字可能更多。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日新增6211宗確診，呈報個案達逾8千宗。她指，2月1日的呈報個案是126宗，至昨上升64倍至8013宗，形容已幾何級上升了六次，即每三日幾何級上升一次。張竹君表示，沒有隱瞞初步確診個案，並透露昨晚初確診數字為9369宗，前日是8137宗，大前日是7564宗。

【16:16】本港日增數千宗確診個案，大批患者在社區等候隔離治療，政府早前將竹篙灣檢疫中心改為社區隔離及治療設施，醫管局用作隔離輕症或無症狀患者，但有相信自己已完成隔離的患者表示，連日來都未再獲安排檢測，亦不知「離營」安排，多次致電查詢不果。



專家建議若醫管局短期未有足夠人手處理大量康復病人離開，可讓竹篙灣隔離滿10日的人離開，因爲他們的傳播風險已很低，現時應騰出空位，優先把新確診患者送往隔離，及早截斷家庭、大廈及院舍傳播，才有望降低感染人數。

竹篙灣檢疫人士表示，竹篙灣管理情況失當，政府興建再多設施亦只會是徒勞無功。（資料圖片）

【16:07】「我喺出邊流浪咗好幾日。」任清潔工養家的Lisa（50歲），因為丈夫確診，自本月12日開始停工進行強制檢測，惟因檢測報告滯後，一直不能上班，遂在17日自費檢測並於翌日初步確診，至今未獲衞生署通知覆檢。由於與20多人共住劏房、共用3個廁所，為免傳染同屋住客，她仿效早前確診的丈夫，一度在廣東道及天星碼頭一帶的行人隧道及公園露宿，在七、八度的低溫下，只有一張棉被保暖，發低燒及不時咳嗽的她說：「咁大個人都未試過流浪，好無助！」

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【16:01】港大醫學院根據流行病學模型推算的最新分析顯示，本港疫情可能在下月初達到每日182,923人確診的高峰，日均死亡個案則在下月底達到高峰的約100人。港大團隊表示，如不採取大規模封城等措施，第五波疫情發展趨勢難以改變，估計可能有62.5萬人會受感染，接近190萬密切接觸者需隔離。

【15:26】創新及科技局發言人今日（22日）表示，兩名司機檢測初步陽性。其中一名司機負責局長薛永恒擔任駕駛工作。他昨日在社區檢測中心接受新冠病毒自費檢測，今日接獲初步陽性結果。他最近一次上班日期為2月19日。

另一名司機負責為副局長鍾偉强擔任駕駛工作。他於2月18日進行快速測試，結果為初步陽性。該名司機於2月19日已按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗。他最近一次上班日期為2月17日。薛永恒和鍾偉强已進行快速測試，結果為陰性。

【14:50】第五波疫情嚴峻，市民紛紛搶購快速檢測劑。《香港01》昨日（21日）報道，有市民就流傳一張攝於沙田石門富臨皇宮酒樓的照片，推車仔侍應不賣點心，而是售賣快速測試棒。記者今日（22日）上午到沙田石門的富臨酒樓直擊，現場的確有由點心車變身的「快測棒車」，一度在茶客間游走。惟反應未算熱烈，只有一位茶客問津。不過當交收之際，酒樓部長突現身煞停交易，「快測棒車」未行夠一圈就被收起。

有店員透露，酒樓方面收到指示不能再賣，但未知原因。富臨集團發言人下午解釋，酒樓部長今早現身煞停交易，希望以更正式的方式向食客出售，而非以叫賣形式，強調集團沒有計劃煞停出售測試包

【14:46】馬鞍山恆安邨恆峰樓污水樣呈陽性，當局今午2時半圍封強檢，行動預計明午1時完成。

▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼



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【13:35】疫情失控再增7,533宗確診，重災區之一的沙田尚未脫險，多個屋苑被納入強制檢測公告，其中位於新城市廣場外的沙田大會堂廣場流動採樣站今早（22日）大排長龍，不少市民抵寒冒雨排隊進行檢測，而東涌東薈城露天廣場流動採樣站亦不遑多讓，同樣「打蛇餅」。



雖然當局已於部分檢測站加設派籌機協助管理人潮，市民可網上查閱實時籌號排隊情況，惟《香港01》查閱所見，沙田大會堂廣場流動採樣站雖在名單上，惟未有顯示其叫籌最新情況，手機程式版本則甚至沒有相關選項。

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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【12:09】第五波疫情持續擴散，昨日（21日）再破單日最多人確診紀錄，新增7,533宗個案，本港累計已超過6萬宗染疫個案。患者分布全港各區，過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。

若按18區分區分析，較多舊樓的深水埗區成重災區，累計逾500幢大廈有住戶中招，當中不少公共屋邨全邨有逾10幢大廈有居民染疫；而在元朗港鐵站一帶的多個私人屋苑，亦有不少大廈有確診個案。

【11:55】環境局發言人今日（22日）表示，環境局局長黃錦星交回的深喉唾液樣本化驗結果為陰性。快測試呈陽性司機交回的深喉唾液樣本化驗結果為陽性，他正按衞生署指引在家隔離等候，衞生署衞生防護中心正跟進他的個案。由於檢測結果為陰性，黃錦星今日如常回到辦公室工作。

【11:08】沙田頌安邨頌和樓於昨日（21日）下午2時半起被圍封强檢，並在今日（22日）上午約10時解封。行動中約有1,170人接受檢測，共找出49宗初步陽性及4宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪約370戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:50】政府宣布於三月一日起，所有來港工作外傭均可選擇於指定檢疫設施或指定檢疫酒店接受強制檢疫，並指由於本港第五波疫情嚴峻，政府經檢視情況後，決定將原定為外傭指定檢疫設施的麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店轉作社區隔離設施。現時已入住該兩間酒店的人士將會轉移至其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店，酒店會逐一聯絡受影響的人士。至於已預約於三月一日或以後入住該兩間酒店的外傭，僱主或職業介紹所需為外傭另行預訂其他指定檢疫設施╱指定檢疫酒店，原先已繳付的房費會獲全數退還。政府感謝外傭、僱主及職業介紹所的諒解與配合。

▼2.21 深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓圍封檢測▼



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【09:35】食物及衞生局副秘書長(衞生) 蔡傑銘今於港台《千禧年代》表示， 現時法例有訂出豁免範圍，包括進入商場買外賣、途經商場歸家等，因有關行為屬日常生活必需，強調豁免非鼓勵市民鑽空子，他又提到，不排除日後會要求「疫苗通行證」設更嚴謹規定。



他多次重申，要取得「疫苗通行證」並非複雜事，僅需接種疫苗即可，亦等同帶身分證般簡單，期望市民盡快打針，因打針後即使確診，病情較輕，是擊敗疫情重要一環，亦可減醫療系統負擔，「我們唔係想罰人」。

▼2月21日 市民冒雨冒寒排隊檢測▼



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【08:00】本港疫情嚴峻，內地公司調配15萬盒抗疫物資「金花清感顆粒」，為首批援港抗疫物資。金花清感顆粒較昂貴，一盒售價可高達116元，較「連花清瘟」貴逾兩倍多，而其醫學文獻亦相對較少，但同樣有研究表示與西藥聯合治療可更快紓緩病徵。



中醫師翁霆耀解釋，金花清感顆粒與「連花清瘟膠囊」的成份相似，金花清感顆粒加入了浙貝母，有化痰的功用，而連花清瘟注重清熱，適合腸熱人士。

中國工程院院士張伯禮團隊研究發現，金花清感顆粒治療新冠肺炎患者和對照組相比，轉重症的比例下降了三分之二。（政府新聞處）

鍾南山就香港防疫提三大建議。(影片截圖)

【02:00】新冠病毒Omicron大爆發，確診人數由去年底1.25萬人，暴增至周一（21日）的6萬人，不足兩個月內增加4倍。內地專家、國家呼吸醫學中心榮譽主任鍾南山日前就以廣東話錄製短片為港人打氣，表示「生命至上，健康至上」，並就防疫提三大建議。

病床爆滿，社區隔離設施不足，推算有4萬病人留在家中。鍾南山強調已確診者不宜居家，要另行隔離，目前香港有些困難，「但據我了解，特區政府及中央政府正加速在竹篙灣、啟德碼頭等地建立方艙醫院，如果必要甚至體育館、會展中心都需要考慮，能夠切斷這個環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵。」

▼2.21 馬鞍山頌安邨頌和樓圍封檢測 ▼



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【01:29】疫苗通行證將於周四（24日）實施，適用於食肆、商場、街市及百貨公司等多個表列處所。12歲或以上市民進入前，須最少已接種一劑疫苗，並出示電子或紙本針卡。惟市民進入部分處所，無需主動出示疫苗通行證，究竟市民該如何判斷是否獲豁免，避免誤墜法網？政府公布7張圖片向市民詳盡解釋，現時有9個情況可獲豁免出示疫苗通行證，包括送貨、維修、到商場診所求醫、經商場返回居所等。

▼7張圖片解釋疫苗通行證▼

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▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

