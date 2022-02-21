疫苗通行證｜入商場超市要針卡　執法人員隨機查：好似帶身份證咁

政府將於周四（24日）起全面推行疫苗通行證，涵蓋商場、百貨公司、超級市場及髮型屋等23類處所，政府今（21日）公布執行細節。食物及衞生局表示，日後將分為主動及被動查核處所，市民前往後者場所（如商場、超市、街市等）毋須主動出示疫苗接種記錄，但執法人員或隨機抽查，呼籲市民隨身攜帶針紙或電子針卡，「好帶身份證出街咁。」



▼2月10日 「疫苗通行證」D類食肆實施首日▼



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食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘表示，有見及本港疫情仍然嚴峻，社交距離措施有進一步收緊的空間，將推行的疫苗通行證適用於食肆、超級市場、街市、商場、百貨公司等，屆時只有接種疫苗人士或獲豁免人士可進入。

學生入學校、求診人士去商場醫務所可豁免

此外，學校、公營機構辦公室、醫院、殘疾及安老院舍將以行政指令方式，涵蓋在疫苗通行證範圍，但現階段求診人士、中小學生，以及服務使用者可獲豁免。教育局副秘書長（4）杜永恒其後補充指，2月24日起所有幼稚園、中小學、特殊學校、補習處所的教職員及訪客須出示疫苗紀錄才可進入，相關疫苗通行證安排不適用於學生。

日後視乎疫情決定是否擴至幼童亦要打針

蔡傑銘表示，接種劑數要求將分三階段逐步落實，首階段（則12歲或以上人士至少接種一針）將推行至4月29日，至第三階段市民須接種三針。他又指，小童接種率亦重要，不排除日後擴大適用的年齡範圍，但至今年6月30日，疫苗通行證只適用於12歲或以上人士；至於今年底或之後會否繼續推行，則視乎疫情發展。

將分主動及被動查核

在處所方面，將分為主動查核及被動查核。市民進入餐飲處所及會址，需主動出示接種記錄或豁免書，處所負責人會以驗證程式查核；而進入被動查核處所，例如商場、百貨公司、超級市場、街市或市集等，場所負責人需要確保員工符合疫苗要求，非員工則不用主動出示，但執法人員會隨機抽查，換言之市民須如帶身份證外出般，隨身攜帶疫苗接種記錄，已等同符合法例要求。

至於進入酒店或賓館，現階段不必出示疫苗接種記錄，但如進入其內的處所及餐廳則需要出示。當新措施推行後，市民可出示電子或紙本證明，例如可使用安心出行、智方便或醫健通。

他指出，在疫苗通行證實施場所會張貼指示供辨認，「在被動查核情況下，只需要攜帶記錄，看不到有好嚴重困難會誤墮法網情況」。

政府宣布，將於周四（24日）起全面推行疫苗通行證。（盧翊銘攝）

盜用針卡如使用虛假文書

一旦發現盜用他人的針卡，蔡傑銘表示類似使用虛假文書，過往亦有相關罰則及執法行動，但希望市民不要仿效。食環署副署長（環境衞生）黃淑嫻補充指，處所負責人使用二維碼掃描器驗證打針記錄，已屬盡責，客人不誠實使用他人針卡屬違法，執法人員可向當事人索取身分證明文件再作判斷及跟進，至於針卡主人則視乎是蓄意借出或是被盜用。

對於有市民擔心單純經過商場回家或上班會觸犯法例，蔡傑銘表示在法例上可獲豁免，但要有合理性，「是否經過商場只是返工或返屋企，而非順便購物」，如到商場只為使用政府服務、到診所求醫、買外賣，亦可獲豁免。

他認為，無論是安心出行或疫苗通行證，均非難以遵從，如被抽查時有合理辯解，不會刻意發出告票，「如果你在商場行來行去，好難相信你是直接返屋企或返工，或連外賣的食品都沒有，合理辯解會視乎個案考慮」。