疫苗通行證｜安心出行更新　增「返回」功能　免往返商場入口掃碼

「疫苗通行證」周四（24日）正式實施，出入商場、超市、街市、食肆等地方的市民必須至少接種一劑新冠疫苗。食物及衞生局等官員今午（21日）介紹「疫苗通行證」具體執行安排前，「安心出行」APP有最新更新，在程式中加入「返回上一個場所」按鍵，應是方便市民在離開商場內食肆後，毋需在離商場前要先到商場入口重新掃碼。



「安心出行」App已有最新更新，在程式中加入「返回上一個場所」按鍵。

《香港01》記者今午更新ios版3.1.0版本「安心出行」後，在原來的計時器下方出現了「返回上一個場所」按鍵。根據實測，當掃描某處安心出行二維碼後，計時器會如常計數，但當用戶選擇「返回上一個場所」，程式就會查問一次，按「是」後即如「瞬間轉移」般返回之前處所，即市民日後進入商場掃碼一次、在進入商場內食肆再掃碼，當離開食肆按「返回上一個場所」，就毋需在離商場前要先到商場入口重新掃碼。如下方示範（註：以掃瞄網上二維碼作測試）

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