疫苗通行證｜豁免安排非鼓勵鑽空子　食衞局：不排除日後收緊規定

「疫苗通行證」周四(24日)起實施，12歲以上市民進入街市、商場等需有疫苗接種紀錄，並需隨身帶備電子或紙本針卡。食物及衞生局副秘書長(衞生) 蔡傑銘今(22日)於港台《千禧年代》表示， 現時法例有訂出豁免範圍，包括進入商場買外賣、途經商場歸家等，因有關行為屬日常生活必需，強調豁免非鼓勵市民鑽空子，他又提到，不排除日後會要求「疫苗通行證」設更嚴謹規定。

他多次重申，要取得「疫苗通行證」並非複雜事，僅需接種疫苗即可，亦等同帶身分證般簡單，期望市民盡快打針，因打針後即使確診，病情較輕，是擊敗疫情重要一環，亦可減醫療系統負擔，「我們唔係想罰人」。



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疫苗通行證不適用於便利店及街舖 負責人已盡職毋須負責

蔡傑銘表示，除食肆外，會址亦屬主動查核處所，市民進入前需掃描安心出行，負責人則需以二維碼掃描器程式「反掃」，儲存其疫苗通行證紀錄，另目前仍然關閉的美容院、健身室等同屬此類別；倘市民違例進入，負責人已盡職，則毋須負責，惟該市民則要承擔刑責。他又表明，現階段便利店、街舖及室外市集不屬「疫苗通行證」適用範圍。

音樂會及大型遊樂場需靠目視方式查入場人士針卡

至於音樂會、大型遊樂場等，負責人日後需以目視方式觀察入場前有否「疫苗通行證」，他提到，考慮到有關處所日後重開時，人流較多，職員執行「反掃」工作較難，惟入場者使用安心出行時輔有顏色顯示，職員可目測辨識其有無針卡。

被動查核執行方面，現行規例下，市民進入商場需掃安心出行，進入時毋須展示「疫苗通行證」，但有執法人員查詢時，未能出示疫苗通行證或豁免者，需承擔法律責任，處所負責人毋須負刑責。

不排除日後會要求更嚴謹的「疫苗通行證」規定

進入商場買外賣等可獲豁免，他強調，法例訂出豁免範圍，因有關行為屬日常生活必需，包括途經商場歸家，但豁免目的非旨在令多人可獲豁免，他又提到，當局不排除日後會要求更嚴謹的「疫苗通行證」規定。

至於豁免條款中會否容易構成灰色地帶，例如進入商場、到達食店買外賣前被截獲查核，他指，需視乎個案證據，並不希望市民鑽空子不打針，「(外賣)落左單通常有紀錄」，他重申，抗疫原則最好是已打針，可保護自己及家人，「而非用不同方式去唔打針」。

至於未來是否更會將12歲或以下兒童納入適用範圍，他指現鰣國際鰱數據未見充足，亦正循序漸進為兒童打針，當有足夠時間，可考慮以法例或行政方式納入。

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