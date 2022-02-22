限聚令｜傳將公布收緊　堂食或兩人一枱　黃家和嘆300食肆已結業

本港疫情嚴峻，當局預告，現時無條件放寬社交距離措施，甚至不排除進一步收緊。香港餐飲聯業協會會長黃家和今(22日)於港台《千禧年代》表示，估計或限制營業時間及收緊至所有食肆類別最多兩人一枱。

他指，自實施禁堂食令起，業界生意一落千丈，有逾1200間食肆已停擺，約200至300間已結業，再收緊措施將進一步受到打擊，期望明天發表的財政預算案可加推保就業計劃3.0，惠及餐飲業界。



香港餐飲聯業協會會長黃家和 (資料圖片)

食肆全日生意只剩兩、三成 1200間暫時停業

當局擬收緊社交距離措施，黃家和指，估計或再限制營業時間、或D類食肆由最多四人一枱，收緊至兩人一枱，「但應該不止於一人一枱。」他提到，現時街上人流已見疏落，倘堂食令再收緊，憂市民會卻步，不敢外出。他又指，現時食肆全日生意只剩兩、三成，形容業界生意已一落千丈，估計目前有逾1200間食肆已經暫時停業，約200至300間已經結業。

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業界將無條件經營 促預算案推保就業3.0

他又預料，現時餐飲業失業率及就業不足率數據濟後，未能反映限制堂食令後業界現況。他指，去年餐飲業失業率曾升至15.2%，目前更見嚴峻，期望明天發表的財政預算案推出保就業計劃3.0，惠及餐飲業界。黃家和又謂，「疫苗通行證」推行，未能利好業界，他早前曾倡議提高「疫苗通行證」進入食肆門檻，即以完成接種兩針為起點，以換取放寬堂食時間，但他直言，現時港府擬再收緊社交距離措施，業界則再無條件經營，「打開門口做生意只會蝕落去。」

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