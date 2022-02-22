女嬰染疫亡｜3離世幼童有急性腦炎　劉宇隆憂Omicron BA.2已變異

港府昨公布，本港再增13名新冠患者離世，當中包括11個月大女嬰，她入院時其病毒檢測呈陽性。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今(22日)於港台《千禧年代》表示，該女嬰非單一事件，本港過去10日內已先後有3名5歲以下兒童感染離世個案，「罕有嘢可以發生一次，但接二連三發生，大家都好擔心」，促港府設中央統籌機制跟進。

他又指，相關幼童均現急性腦炎，憂慮Omicron BA.2已出現變異。



疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

3染疫亡幼童均有腦水腫、上呼吸感染及急性腦炎

劉宇隆指，昨日曾與內地來港專家分析相關個案，發現3位幼童均有腦水腫、上呼吸感染以及急性腦炎等症狀。

停課令幼童無機會接觸病毒 失交叉保護力

他指，無打針引致多小童受感染是不爭事實，美國有逾千宗案例，根據其個人猜測及判斷，相關幼童沒有接種疫苗，且過去一段時間幼稚園停課並無上學，可能無機會接觸病毒，失卻交叉保護力，亦或與先天免疫功能缺陷有關。

他指，現存較多可能性，必須繼續跟進成因，認為港府需設中央統籌機制，納入相關個案跟進，跨學科進行分析，「罕有嘢可以發生一次，但接二連三發生，大家都好擔心，短短10日，甚至只係即日就離世。」

罕有嘢可以發生一次，但接二連三發生，大家都好擔心，短短10日，甚至只係即日就離世。 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆

Omicron BA.2本來重症較少 10日內3幼童亡罕見

他又提到，據目前認知，Omicron BA.2傳播力較高，感染快但重症較少，擔心其已出現變異，致相關現象。雖然公立醫院現時優先接收長者及小童確診個案，但他指，每日感染人數多，昨日公布數字所推算，已新增750多名6歲以下小童患病，「(醫院)一日未必收得晒」，他提醒，倘未及入院接受治療，家長宜留意子女有否神情呆濟、不蹦跳或呼吸急促等表徵。

▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼

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港府昨公布，一名11個月大的女嬰因發燒及持續抽搐，在本月19日上午送到將軍澳醫院急症室求診，入院測試對新冠病毒呈陽性（CT值17），其後轉送伊利沙伯醫院兒科深切治療部隔離病房，獲處方瑞德西韋藥物，惟情況持續惡化，心肺功能一度停頓，搶救後情況依然危殆，延至前日6時59分離世。另外，女嬰的父母、祖父母、照顧者、8歲哥哥及孖生姊妹快速抗原測試陽性。女嬰個案會轉介死因庭。

倡縮短第二及第三針之間距離至兩個月 劉宇隆：打針是目前改變命運方法

他認為，打針是目前改變命運方法，當局需增強統籌力，加大力度推動接種疫苗，又建議可考慮接種第二及第三劑疫苗之間距離縮短至兩個月。

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