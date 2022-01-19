消費券加碼？陳茂波持開放態度　肯定措施效益：但有意見要求聚焦

財政預算案下月公布，第五波疫情下政府再次收緊防疫措施，多個行業未能全面營業，多個政黨均要求今年再發放消費券，支援市民、刺激經濟。財政司司長陳茂波今日（19日）在立法會表示，上次派發消費券時社會氣氛正面，強調目前正收集各界意見，但資源有限下，考慮使用大量公帑時須通盤考慮，確保措施符合社會利益。



立法會議員陳曼琪口頭質詢當局會否考慮再向市民發放消費券；有否統計各個發放現金或消費券的計劃對各項經濟指標的影響；會否防止推行現金或消費券發放計劃時所引發混亂等。

陳茂波回應指，合資格人士已分批在去年12月31日前領取消費券，涉及630萬人，約100億元消費劵，對GDP、食肆收益、紓解失業率等方面都有幫助。同時，4個現子支付平台的營辦商都表示，處理的交易及金額有顯著增長。

他提到，去年在登記方面出現問題，當局已盡量在安全穩妥與方便之間取得平衡，包括曾因書面申請出現的人龍問題，之後透過增加處理人手令人龍基本消散，亦有增加補辦服務中心協助登記，有與政黨及各界就此聯繫。

議員們促再派消費券 陳茂波：開放聽意見

自由黨邵家輝表示，自己不認同恆常地派消費劵，但強調在有需要時應該提供支援，問陳茂波會否重新考慮今次加碼派電子消費券。陳茂波感謝各黨派、議員支持推動去年的項目，不過今期發放電子消費券後，有意見指金額龐大，應該更加聚焦。他稱今年仍持開放態度作動態評估，又指疫情至今，政府有嚴厲社交措施，須繼續觀察再作適當回應。

自由黨張宇人、經民聯林健鋒均提到今年是回歸25年，希望透過消費券提供支援外，亦與市民一同慶祝回歸。陳茂波重申將動態評估，強調會以開放態度聆聽意見。

非香港居民納稅人可受惠？陳：從長計議

民建聯張國鈞則問陳茂波，在考慮是否再發放消費券時，除了是否發放現金外，心中還有否其他更好選項。陳茂波只表示會作仔細分析、評估，抱歉現時未能分享。新科議員嚴剛則指，香港有不少市民一直有納稅，但仍然未是香港居民，問會否考慮將他們納入受惠人士，陳茂波回應指的確聽過這方面的意見，會從長計議。