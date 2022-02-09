多輪基金耗資逾2千億　政府儲備大減　建制堅持預算案派消費券

政府今日（8日）宣布向立法會申請第6輪防疫抗疫基金，涉及金額260億元。在此之前，政府已先後推出5輪抗疫基金，連同新一輪支援措施，涉及款項超過2,210億元，令人關注政府的財政狀況。



不過，不少政黨仍認為政府應在月底公布的《財政預算案》中，再次派發電子消費券，強調消費券具振興經濟作用，應視為一種投資，而非單純支出。



葛珮帆：消費券可提振經濟

自新冠疫情爆發以來，港府推出多輪防疫抗疫基金，本港財政儲備由2019/20年度的11,331億元大幅縮水，截至去年11月底，本港財政儲備僅有8,620億元。

《預算案》公布在即，多個政黨促請政府派發消費券，例如民建聯建議政府派發不少於5,000元消費券。該黨立法會議員葛珮帆認為港府財政穩健，財政司司長亦預告政府本年度政府收入比預期中好，不太擔心派發消費券會加劇政府財政負擔。她又指，消費券具提振經濟作用，目前疫情嚴峻，透過消費券刺激，可幫助到中小企，屬還富於民的投資，不可以單純當作支出。

工聯會提出派發1萬元電子消費券，並設立短期失業援助金。政府於第6輪抗疫基金提出，向失業人士派發1萬元。工聯會立法會議員鄧家彪認為失業援助金不能替代消費券，兩者作用不同。他說，政府推出新一輪抗疫基金或對政府構成財政壓力，但相信消費券計劃不會因而告吹。

田北辰：政府無得慳

實政圓桌立法會議員田北辰指出，應否派發消費券視乎社會狀況，而非政府庫房是否充裕，在目前社會狀況下絕對有需要派發消費券，「政府無得慳」。他稱，財政司司長提及今年政府賣地和印花稅收入比想像中好，理應派發消費券，即使財政有困難，也應透過稅制改革等增加收入。他提到，政府已有機制派發消費券，只有決定實行便可以在短時間派發，各界生意飽受疫情打擊，需要消費券刺激經濟，追回之前的損失。