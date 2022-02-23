財政預算案｜寬減100%薪俸稅　推千元電費補貼　交通補貼上限$500

【財政預算案2022】【派糖／派糖總覽／退稅／預算案總覽】財政司司長陳茂波今日（23日）發表本屆政府任內最後一份財政預算案，第五波疫情重創百業，勞工市場再度受壓，除再消費券外，預算案其他「派糖」措施有否「加甜」全城關注。

陳茂波宣布再次寬減二零二一／二二課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港201萬名納稅人受惠，並建議由二零二二／二三課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，減輕沒持有任何住宅物業的納稅人租住私人物業負擔，每個課稅年度扣除上限10萬元。

同時，為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元電費補貼，約280萬個住宅用戶將可受惠。



市道冰封，陳茂波發表本屆政府任內最後一份《財政預算案》。(盧翊銘攝)

▼稅項差餉▼



寬減100%薪俸稅及個人入息課稅 201萬名納稅人受惠

．寬減二零二一／二二課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為一萬元，全港二百零一萬名納稅人受惠。扣減會在二零二一／二二課稅年度最終應繳稅款反映。

免交住宅物業差餉 每戶4季總上限5000元

．寬減二零二二／二三年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季一千五百元為上限，其後兩季以每戶每季一千元為上限，估計涉及二百九十九萬個住宅物業。

增設住宅租金開支扣稅 上限10萬元

．建議由二零二二／二三課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，每個課稅年度的扣除上限為十萬元，預期在今年第二季將條例草案提交立法會審議。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼



+ 2

▼支援基層及學生▼



向每個合資格電力住宅用戶提供1000元電費補貼

．為每個合資格電力住宅用戶戶口提供一千元的電費補貼，約二百八十萬個住宅用戶將可受惠。

綜援、高齡津貼、長生津、職津多發半個月

．向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。

．在職家庭津貼亦會發放相當於半個月的金額。

交通補貼門檻放寬至200元 補貼上限增至500元

．今年五月至十月，把「公共交通費用補貼計劃」門檻，由四百元降至二百元，政府會就市民每月超出二百元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，補貼金額會以每月五百元為上限，估計每月惠及約三百八十萬名市民。

代2023年DSE學校考生繳考試費

．為參加二零二三年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支一億四千九百萬元。

預留20億元資助學校買流動電腦及可攜式無線網絡裝備 供有需要學生借用

．「優質教育基金」預留二十億元，由今個學年開始，推行為期三年計劃，包括資助學校購買流動電腦裝置及可攜式無線網絡裝備，供有需要學生借用，協助基層家庭學生在疫情下繼續學習。

「持續進修基金」資助上限增加至2.5萬元 撤銷年齡上限

．把「持續進修基金」資助上限由每人二萬元增加至二萬五千元，並撤銷年齡上限。新措施將惠及額外七十六萬名合資格人士，已開立基金帳戶的市民亦可受惠。

▼2022/23年度財政預算案公布時市況▼



▼解救失業▼



失業貸款最高貸款額上限升至10萬元 最長還款期延長至10年

．「百分百擔保個人特惠貸款計劃」申請期延長一年至明年四月底，最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的六倍增加至九倍，上限由八萬元提升至十萬元。計劃下的最長還款期亦將由六年延長至十年，而還息不還本的安排則由十二個月延長至十八個月。

增設3萬個有時限職位

．「防疫抗疫基金」預留一百三十二億元，於公營及私營機構開設有時限職位，在最新一輪基金注資中，亦已額外預留六十六億元，增設三萬個有時限職位。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

