強制檢測｜寒雨交迫　沙田東涌檢測站排長龍　叫籌實況網上冇顯示

疫情失控再增7,533宗確診，重災區之一的沙田尚未脫險，多個屋苑被納入強制檢測公告，其中位於新城市廣場外的沙田大會堂廣場流動採樣站今早（22日）大排長龍，不少市民抵寒冒雨排隊進行檢測，而東涌東薈城露天廣場流動採樣站亦不遑多讓，同樣「打蛇餅」。

雖然當局已於部分檢測站加設派籌機協助管理人潮，市民可網上查閱實時籌號排隊情況，惟《香港01》查閱所見，沙田大會堂廣場流動採樣站雖在名單上，惟未有顯示其叫籌最新情況，手機程式版本則甚至沒有相關選項。



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今日天氣持續寒冷，綿雨不斷，位於新城市廣場外「百步梯」附近位置的流動檢測站，仍有眾多市民排隊等候檢測，有人甚至未有擔遮，僅戴上羽絨帽子擋雨。

沙田多幢大廈短時間現兩宗或以上個案 被納入強檢名單

自第五波疫情爆發後，沙田區一直高踞疫情重災區，連日來更有多幢大廈在短時間內出現兩宗或以上個案，須納入強制檢測名單，包括大前日(19日)公布的愉田苑愉悅閣、沙角邨雲雀樓及廣源邨廣楊樓；前日(20日)公布的禾輋邨景和樓、美林邨美桃樓及美田邨美景樓。另由大前日(19日)起圍封兩天、現已解封的沙田博康邨博達樓，當局初步發現116宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案，昨晚被一併納入強制檢測公告。



與此同時，港府昨晚公布污水監測結果，顯示欣安邨、金獅花園第一期金麗閣及新翠邨污水檢測呈陽性，民政事務總署今日起陸續向住戶、清潔工及物業管理員工派發快速測試套裝，供自行檢測，當局提醒，如快速測試呈陽性，應再以核酸檢測進行覆檢，患者應盡量留在家中，避免外出，並尋求親友協助取得和遞送深喉唾液樣本收集包；另亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，安排專人上門派送鼻腔拭子樣本收集包及收取樣本進行核酸檢測以作覆檢，費用全免。

「國家突發急性傳染病防控隊」檢測車連續兩日駐東薈城採樣站

各區排隊檢測人流未見減少，其中於昨天起增設的東薈城露天廣場流動採樣站，亦有大批市民等待進行檢測，「國家突發急性傳染病防控隊」檢測車則在場支援，提升檢測力量。根據大前日(19日)發出的強制檢測公告，東涌共有4係屋邨納入其中，包括東涌逸東（一）邨、逸東（二）邨、滿東邨和迎東邨共7座大廈。

社區檢測中心網沒顯示沙田大會堂採樣站實時叫籌情況

值得注意的是，市民可在社區檢測中心網站查看部分社區檢測中心或流動採樣站的實時籌號排隊狀況。雖然沙田大會堂廣場流動採樣站在名單之上，惟未有實時情況可供顯示。至於離島區方面，則可查閱東涌北公園流動採樣站實時資訊，截至下午1時，今日共可派籌2400張，已派近2000張。

▼2.21 深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓圍封檢測▼

