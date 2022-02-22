封區｜馬鞍山頌安邨頌群樓污水樣本呈陽性　圍封檢測抽隱形患者

第五波疫情失控，政府今（22日）晚6時圍封馬鞍山頌安邨頌群樓，目標是於明日（23日）約中午12時完成行動。政府指，由於大廈排放的污水樣本呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，故決定圍封檢測。任何人士於2月9日至22日曾到訪超兩小時，亦須接受強制檢測。



▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼



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政府公布，今晚6時圍封馬鞍山頌安邨頌群樓，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至大廈內的檢測結果獲確定方可離開，目標於明日中午12時完成行動。政府指，由於大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後認為感染風險有機會較高，故決定作出圍封行動。

政府已於大廈設立臨時採樣站，要求受檢人士下午9時半前，到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。所有人士獲檢測結果前，須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的住戶，安排上門採樣。

政府續指，根據強制檢測公告，任何於2月9日至2月22日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使圍封檢測期間不在大廈，亦須在2月24日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已檢測的人士，仍須接受檢測。

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼

