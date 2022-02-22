恆安邨恆峰樓污水樣本呈陽性　下午開始圍封檢測

第五波疫情持續，由於近日出現曾在恆安邨恆峰樓居住的初步陽性檢測個案，並初步涉及變異病毒株，污水樣本亦呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。因此政府宣布自今日（22日）下午2時30分起沙田恆安邨恆峰樓被指明為「受限區域」。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，檢測結果獲大致確定，方可離開其處所。政府爭取在明日（23日）下午約1時解封，視乎檢測結果，行動或會延長。



政府宣布自今日（22日）下午2時30分起沙田恆安邨恆峰樓被指明為「受限區域」。（資料圖片）

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

任何於2022年2月9日至2月22日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2022年2月24日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府發言人表示，目標是爭取於明日下午約1時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。在正式撤銷『相關宣告』時，政府會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

另外，如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在「受限區域」內。政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開「受限區域」，而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。

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