全民檢測｜田北辰倡9日兩檢配合封城　批沒禁足只會事倍功半

特首林鄭月娥宣布，將於3月推行「全民強制檢測」，認為配合禁足令要付出很大代價，暫時落實的機率不大，亦料月內新增逾5.3萬個隔離單位。

實政圓桌立法會議員田北辰認為「長痛不如短痛」，提出全民9天兩檢並配合封城，期間每戶只可派員每日外出一小時購買物資，否則認為措施只會事倍功半。



實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片）

田北辰今日（23日）在港台節目《千禧年代》表示，推行全民強制檢測但不配合封城，市民可周圍去，根據全球經驗只會事倍功半。他解釋，封城代價高，但目前零售額已跌6、7成，寧願「長痛不如短痛」，來一次快狠準的強檢，直言7天一檢不足夠，提出9天兩檢並配合封城，期間每個家庭可派員每日外出一小時購買物資，醫護、飲食業等必要服務可獲豁免，第三次檢測可在解封後再做。

他又指，專家估計確診人數可增至數以十萬計，故興建隔離設施須「盡做」，並要有優次之分，倘全家已接種疫苗，其中60歲以上家人更打了三針，發現確診可安排居家隔離，有需要可透過視像求診，否則要送往隔離中心，相信足以應付大批確診人口。

一旦推行封城，田北辰認為9天的禁足期對經濟打擊已是最低，希望業主免租，僱主照出人工，僱員可行情況下在家工作，政府派發9000元消費券，待封城過後，彌補企業9天的經濟損失。他稱，他日解封後，市民可恢復正常堂食，希望4月底可復甦，否則全民強檢卻不禁足，「一路有條尾拖落去，最多每日幾千確診唔上升，要跌到（每日）幾十宗確診，8、9月都唔得」。

▼河套地區興建隔離設施及臨時醫院▼



+ 4

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼

