疫情｜7區污水呈陽性居民獲發檢測包　包括元朗尚城、大埔富亨邨

政府表示，為跟進在深水埗、沙田、大埔和元朗的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括深水埗、沙田、大埔、元朗民政事務處）今日（23日）起陸續向下列7個地區的住戶、工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

牽涉的屋苑包括大埔富亨邨、天水圍天瑞（二）邨和元朗尚城等。



7個地區的居民、每位清潔員工及物業管理員工 獲發快速測試套裝

1. 污水監測區域深水埗NCE-01/02 —南昌邨昌逸樓及昌謙樓

2. 污水監測區域沙田CONE-05—馬鞍山頌安邨頌和樓

3. 污水監測區域大埔7A（部分）—富亨邨

4. 污水監測區域元朗3-1（部分）—天瑞（二）邨

5. 污水監測區域元朗3-2—天祐苑祐泰閣、祐寧閣及祐康閣

6. 污水監測區域元朗3-5（部分）—天耀（一）邨耀康樓及耀富樓

7. 污水監測區域元朗7A（部分）—尚城

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5區清潔員工及物業管理員工 獲發快速測試套裝

另外，民政事務總署（包括觀塘、北區、沙田及葵青民政事務處）今日起陸續向下列5個地區工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。

1. 污水監測區域觀塘4（部分）—油美苑

2. 污水監測區域北區2A-6（部分）—彩園邨

3. 污水監測區域沙田2A（部分）—錦英苑

4. 污水監測區域沙田3A（部分）—碩門邨

5. 污水監測區域青衣2A（部分）—翠怡花園、長康邨、長亨邨

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使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

由於快速抗原測試只可作參考用途，不能代替現時被視為2019冠狀病毒病診斷黃金標準的核酸測試，如快速測試檢測結果呈陽性，應再進行核酸檢測，以作覆檢。為審慎起見，他們應做好個人防護措施及盡量留在家中，避免外出，並尋求親友協助循現有途徑取得和遞送深喉唾液樣本收集包。

於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲安排專人上門派送鼻腔拭子樣本收集包及收取樣本進行核酸檢測以作覆檢，費用全免。如結果仍然呈陽性，衞生署及醫院管理局會按照機制，視之為檢測呈陽性／初步陽性的個案處理。若這些人士在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼

