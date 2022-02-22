疫情｜9國航班熔斷延至4.20港人未能回港　林鄭月娥：對唔住喇

新冠病毒第五波疫情失控，特首林鄭月娥今（22日）公布全民檢測的詳情，以及未來兩個月的抗疫策略。她表示，現時本港的問題為醫院「逼爆廠」，因此已陸續將室內體育館，轉成為長者治療及暫託中心。此外，政府亦獲得中央支援，將於落馬洲河套區興建社區隔離設施及臨時醫院。

至於外防輸入方面，措施將延長至4月20日，包括航班熔斷機制，即滯留於高風險地區的港人仍然未可返港。林鄭對此感到抱歉，「如果有香港人濟留咗喺呢9個國家，一直等緊返嚟，或者訂咗酒店以為返到嚟。對唔住喇，4月20號前係返唔到嚟。」



林鄭有信心公院應付重症病人︰好多唔係重症病人逼爆廠

特首林鄭月娥表示，於實施全民檢測前，本港須加強及早治療的能力。她指，雖然Omicron變種病毒株的病徵輕微，目前嚴重及危殆個案為49宗，認為公立醫院有足夠能力應付數十宗重症個案，但她強調說：「依家最大問題係，好多唔係重症病人逼爆廠。」

她細數現時的病床數量，特別感謝中央於去年同期興建臨時醫院，提供約820張病床，「如果冇咗呢個設施，今日又係更加困難。」她指，現時醫管局及臨時醫院合共提供逾3,000張病床，亞博館社區治療措施亦有約1,000張，所有病床已全面投入服務。

▼2月17日 明愛醫院急症室外臨時加開病床景況▼



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體育館續變為長者治療及暫託中心

林鄭認為現時的病床數量仍然不足，強調不能接受長者於戶外帳篷等待入院。她指，中央已同意委派內地施工隊，於落馬洲河套區興建社區隔離設施。此外，由於該地面積廣闊，中央將支援籌建多一間醫院，規模與去年落成的臨時醫院相若。

除了中央支援的措施外，政府亦陸續改裝室內體育館，變為長者治療及暫託中心。林鄭強調，入住的長者必須由醫管局轉介，作用為舒緩醫管局的病床壓力。例如院方批准長者出院，惟院舍暫未能接收，此情況下則可轉介至長者暫託中心，政府已於啟用彩榮路體育館，另設石硤尾室內體育館，有需要會再動用更多體育館。

▼2月20日 彩榮路體育館暫時用作接收等候入院長者▼



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至於外防輸入的措施方面，亦全部延長至4月20日。林鄭指，現時有9個國家及地區的航班被暫停抵港，因當地疫情肆虐，以致來港人士的確診率高，觸發航班「熔斷機制」，該措施亦會延長至4月20日。她亦指，視乎疫情發展及航班的輸入個案，將不斷加入或刪減不同國家。

「所以都冇辦法喇，真係唔好意思。如果有香港人濟留咗喺呢9個國家，一直等緊返嚟，或者訂咗酒店以為返到嚟。對唔住喇，4月20號前係返唔到嚟。」

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼

