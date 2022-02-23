女大專生涉搶犯裁阻差罪成　指警員錯述頭髮顏色　上訴求推翻罪名

女大專生在2019年11月一次「曙光行動」中，被指「搶犯」拉扯一名遭警員制服的黑亡女子手臂，女大專生被裁定阻差罪成，被判入獄3個月。她不服裁決，今(23日)在高等法院提出上訴，並指警員作供時指被制服人士的頭髮顏色是金色，但這與事實不乎，認為警員口供不可靠。控方卻反駁指警亦有就被制服者的其他特徵作描述，對其證供沒有關鍵性的影響。法官把案押後至3月25日裁決，上訴人次繼續保釋。



上訴人劉詩敏，被裁定於2019年11月14日，在將軍澳港鐵站A出口外，故意阻撓在正當執行職務的防暴警員張德俊。

指被制服人士頭髮非金色

代表上訴人的大律師爭議，案中的阻差辦公行為，是否由劉作出。大律師指，涉案警員指他追捕的人是金色頭髮，惟被制服的人頭髮並非金色，質疑警員記錯，認為其證供並不可靠。

控方指案件涉搶犯

律政司的代表卻反駁稱，警員辨認追捕的人士時，除了提及其頭髮顏色，亦有描述其他特徵，認為單就頭髮顏色的不同，未有對其證供沒有關鍵性的影響。律政司一方又指，本案涉及「搶犯」，判囚3個月非明顯過重。

案件編號：HCMA34/2021