醫生涉發放淫照案　辯方質疑事主截圖或受干擾　將傳專家作證

已婚男醫生涉在社交媒體Telegram的調校人妻群組內，發放女子裸照及口交片段案續審。辯方今（23日）反對女事主丈夫在群組截取的淫照及片段呈堂，認為警方調查時未檢查事主丈夫的手機，難保證據未被干擾，未能滿足證據條例的要求，明日將傳召專家作供。



被告婁子堅（34歲，醫生）被控4項發布淫褻物品罪，指他於2020年5月16日、17日及22日，在社交媒體平台Telegram群組發放兩張女子X進行口交及袒露胸部相片，另亦發放兩段X袒露胸部及陰部的片段。

指警方未查Y手機難保證據未受干擾

女事主X的丈夫Y早前作供提及，他在調校人妻群組中發現涉及X的淫照及淫褻片段，Y用其的手機進行截圖或錄影，並在報警時交予警方作紀錄。辯方今反對控方將Y所作的截圖及片段呈堂，並指警方調查期間未有檢查Y的手機，以確保該些證據未受到干擾等，認為控方未滿足證據條例的門檻。

Telegram帳戶可用不同電話號碼

控方傳召警長黎家柏作供，他隸屬警隊網絡安全及科技罪案調查科，並以專家身份作供。他指在Telegram程式開戶，需要用電話號碼登記，但用戶在使用帳戶時，毋須長期使用同一電話號碼，不過，若程式向用戶發出通知時，將會發予用作登記的電話號碼。

上架時要求過濾色情內容

專家鄒錦沛指，由於Telegram上架時被要求過濾色情內容，因此透過iPhone手機使用Telegram時，會被過濾程式中的色情內容，用戶需使用另一程式Revgram繞過審查，而Android手機則沒有相關的審查。

法庭因應本案的性質頒下嚴格的禁令，任何人不得發佈致使識別女事主X及男事主Y的資料，包括但不限於姓名、地址、職業、社交平台帳戶名稱、花名、案發地點、及被告、事主之間的關係。

案件編號：ESCC2394/2020