東鐵線｜首披露九卡車載少905人　屯馬線分流東鐵三成南行乘客

屯馬線於去年6月27日啟用，起分流東鐵南行客流效果。運輸及房屋局今日（23日）回應立法會議員質詢時披露，屯馬線分流作用較預期多，有三成東鐵線南行乘客轉乘屯馬線前往九龍東。
港鐵首次披露東鐵線九卡車實際載客量，每列九卡車總載客量為2,845人，較12卡車載少905人，每列列卡載客量減少近24%。
▼6月27日屯馬線全線通車 鐵路迷於宋皇臺站搶先入閘▼
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大圍往九龍塘南行繁忙路段迫爆情況獲紓緩
屯馬線通車逾半年，立法會議員謝偉銓提出書面質詢，向當局查問東鐵線分流情況。運房局引述港鐵指，目前大約三成東鐵線南行乘客，會轉乘屯馬線前往九龍東，較原先預計的約18%為多，帶來顯著的分流作用，紓緩了以往東鐵線大圍往九龍塘之間一段最繁忙路段的擠迫情況。
港鐵亦首次披露九卡車載客量，指按設計，九卡列車的可客量約為2,845人，而12卡列車總載客量為3,750人，即每列少905人，每列列卡載客量減少約24％，較港鐵過去公布減少兩成更多。港鐵表示，現時東鐵繁忙時段約3分鐘一班車，新信號系統最頻密可達約兩分鐘一班車。
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