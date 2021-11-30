港鐵東鐵線過海段走線圖首曝光　推新網站介紹路綫資訊

港鐵早前宣布，通車延誤多時的東鐵線過海段將於明年6至7月通車。港鐵今（30日）推出東鐵線過海段新網頁，公布最新的完整港鐵路線圖，並公開多張新車站及新月台的照片，讓公眾等候通車期間，先睹為快。



港鐵預計東鐵線過海段將於明年6至7月通車，大部分工程亦已完成，並已通知相關區議員，東鐵會在11月至1月期間，有數晚通宵時段進行全綫列車動態測試。港鐵公布東鐵線過海段專題網頁，介紹3個新車站及新月台，並釋出加入新車站後的港鐵完整路線圖，會展往金鐘站的一段，將會以橫跨港島線的方式呈現。

會展站為東鐵線過海線唯一新車站，介紹車站的專題網頁以深藍色的馬賽克作頁頂圖片。會展站為3層地底車站，包括車站大堂及兩層月台，將設兩個出入口，連接鷹君中心及海港中心，並有升降機接通灣仔區行人天橋。

東鐵線過海段通車時，金鐘站擴建部分會同步開放，將增設多條扶手電梯直達車站多個樓層，現時已有兩條扶手電梯率先開放予乘客使用。

現時東鐵線乘客於紅磡轉乘屯馬線，需要先上大堂，走一段路程前往屯馬線月台。港鐵網頁指，位處屯馬線月台下層的東鐵線過海段新月台，仍要待通車時才會同步啟用，乘客要減少轉車上落時間，相信仍要等起碼半年時間。