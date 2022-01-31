東鐵線過海段今起試營運　港鐵：東鐵部份其他路段服務或需調整

多次延期的港鐵東鐵線過海段預計今年6至7月間通車，港鐵表示，過海段今日（31日）起正式踏入試營運階段，明日（2月1日）起乘客將可能在非繁忙時段和部份非行車時段內，看到測試中的不載客列車駛經東鐵線車站，相關列車會經過紅磡站新月台、新建的會展站及將來的終點金鐘站作試運行。港鐵表示，在試營運期間，東鐵線的部份其他路段，或因此需作出輕微服務調整。



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港鐵今日表示，所有東鐵線過海段鐵路的建造工程，已經大致完成，新列車亦陸續運送到港，並投入服務，在明日起的試營運階段期間，車務營運團隊會確保系統、設備、員工各方面準備妥當，為乘客提供安全的鐵路服務。

港鐵指，重點的工作包括為不同車務運作系統，及相關車站設施的系統磨合、並為列車的試運行，及做一系列演練，強調試營運階段對於新線的運作非常重要，可讓營運團隊熟習新鐵路段的運作，並就各項與營運服務相關的安排和設備作出最終調整。

乘客周二起非繁忙時段或能看到測試中列車駛經車站

港鐵指，明日（2月1日）起乘客可能在非繁忙時段和部份非行車時段內，看到測試中的不載客列車，駛經東鐵線車站，列車會經過紅磡站新月台、新建的會展站及將來的終點金鐘站試運行。港鐵表示，在試營運期間，東鐵線的部份路段，或因此需作出輕微服務調整。

港鐵總經理—沙中線及高速鐵路周蘇鴻表示，踏入試營運階段，標誌著過海段以及整個沙中線項目即將完成，感謝社區多年來的體諒與支持。車務營運及本地鐵路總管黃琨暐則稱，營運團隊超過900位職員會積極參與試營運籌備工作，以求過海段通車時，為乘客提供服務。

頭等車廂首現身港島 動態路線圖不見「荔」字

根據港鐵發布的影片，列車上的動態路線圖，已顯示了全新的會展站，不過有網民發現，荃灣線上的荔枝角站及荔景站，卻未能顯示「荔」字。另外，會展站出現頭等車廂的標示，是港鐵頭等車廂首次出現於港島區。

東鐵線過海段由現時的東鐵線紅磡站延伸過海，途經新建的會展站，並延伸至金鐘作新終點站。通車後的東鐵線將為香港第四條過海鐵路，全長約46 公里，貫通新界東北、九龍中及香港島，日後乘客毋須轉線，就可直達灣仔北及金鐘一帶的商貿、會展及金融中心。