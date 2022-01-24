港鐵發布東鐵線試車過海到會展站片段　放200噸水模擬高負載情況

延期多次的港鐵東鐵線過海段，預計今年6、7月通車。港鐵今日（24日）發布試車片段，提到列車測試已進入新階段，有11列東鐵列車，將會行駛新的鐵路過海隧道，前往會展站及金鐘站，以模擬通車後的列車服務表現，包括列車的到站情況，以及是否準時等。港鐵稱，會陸續於1月底至4月的個別晚上展開測試。另外，據港鐵網站介紹，在可靠性測試中，工程人員會將200噸水箱放置在車廂中，模擬列車行駛時的高負載情況。



會展站已安裝幕門 再抵金鐘站新月台

根據港鐵發布的片段，列車上的動態路線圖，已顯示了全新的會展站，並於到站時打開車門。片段可見，月台寫上「會展」兩字，而且亦已安裝幕門；現時東鐵線其他車站均未有幕門或閘門。到達會展站後，列車便前往終點站，即金鐘站的新月台。

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每列列車測試要行至少600公里

港鐵網站介紹，通車前會做超過100次不同類型的測試，每列列車投入服務前，會行走至少600公里，測試範圍包括列車、信號、通訊，以及廣播系統等，部份測試需要列車在鐵路線上行駛，以測試行駛中的列車，是否與各個系統互相配合。

去年11月底，東鐵線過海段已於非行車時間展開全線列車動態測試，並於12月完成信號系統壓力測試，以模擬繁忙時段行駛最密班次的運作情況。

港鐵又提到，測試及檢測過程大致可分為3個部份，首先為靜態測試，泛指一般系統組件的功能測試，確保機件安裝妥當，一般不涉及列車運行；之後為動態測試，各個系統需要配合列車於鐵路線上試行，確保系統可順利運作，該測試會先於新建的鐵路段試行，然後再陸續擴展到現有鐵路線；最後為可靠性測試，屬動態測試的最後一部分，模擬鐵路系統於投入服務的情況，確保整體的可靠性達到要求。

在可靠性測試中，工程人員會將200噸水箱放置在車廂中，模擬列車行駛時的高負載情況。

港鐵工程人員擺放超過200噸的水箱於車廂內，模擬列車於行駛期間的高負載情況。（港鐵網站圖片）

東鐵線過海段將由現時的紅磡終點站，延伸至金鐘作新終點站，途經新建於灣仔北的會展站，預計於今年6至7月通車。