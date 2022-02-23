疫苗｜3名長者離世前曾打針　15歲少年打疫苗後疑心肌炎或心包炎

​食物及衞生局今晚（23日）公布，截至本周日（20日）午夜前的過去一星期，衞生署共接獲三宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一女兩男長者，署方指沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起；另同期衞生署接獲一名15歲少年接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，現懷疑心肌炎或心包炎，情況穩定。



▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼



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死者年齡介乎72至91歲

食衞局表示，在該星期衞生署共接獲56宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中有三宗屬死亡，個案涉及一名86歲女子及兩名分別91歲及72歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，有67宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

專家委員會已評定48宗死亡個案與打疫苗無關

截至本周日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結48宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯，五宗仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據醫管局資料，一月二十四日至二月二十日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有242.6宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有12.6宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。

▼2月16日 5至11歲兒童打復必泰疫苗首日▼



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少年接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛

另外，衞生署同期接獲一宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，這宗個案涉及一名15歲男子，他在接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。

政府發言人說，當前疫情非常嚴峻，兒童和長者均錄得死亡和重症個案，他們是疫苗接種的重點保護對象。長者方面，現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約44%，即該年齡層中有56%的長者正處於高風險狀態，這是相當危險的信號。