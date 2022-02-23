疫苗 | 多24名患者離世　第五波累計188死　無打針死亡率高17倍

撰文：梁思行
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疫情仍失控，醫院管理局總行政經理劉家獻今（23日）疫情記者會上公佈，再多24名患者離世，令第五波公院總死亡個案增至188宗，疫情兩年多以來，香港共失去405條人命。
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君分析，據現時死亡個案，沒接種疫苗死亡率為0.54%，有接種疫苗則爲0.03%，兩者大幅相差18倍，而80歲以上的長者有打針與沒打針死亡率亦相差4倍。

醫院管理局總行政經理劉家獻今（23日）疫情記者會上公佈，過去一天内，多24名患者離世，16男8女，介乎52至97歲。

過去一日16男8女死亡　21人為長者　3分2無打針

醫院管理局總行政經理劉家獻今（23日）疫情記者會上公佈，過去一天内，多24名患者離世，16男8女，介乎52至97歲。其中有21名病人中60歲以上，其中有15名來自安老院舍，21名其中6位打過兩針疫苗、1位只接種了第1針。

3名52至59歲死者全有長期病患

劉家獻進一步解釋，其中有3名死者比較年輕的：分別52、58及59歲，只有1位曾接種過疫苗。其中52歲女病人死者，有長期病患，糖尿及晚期腎衰竭，入院時低血糖；58歲男患者，長期居住於院舍，患有肝病肝硬化及曾經中風；另一位59歲男，進院時血糖非常高，資料顯示自2016年起沒有覆診，醫院懷疑已經沒有服用糖尿藥。

劉家獻稱，目前病床使用率92.5%，再過去2月20及21日，共有19名歷史，涉及15男4女，52至98歲。第五波疫情累計188名病人於公院離世，除了3個小童外，大部分為長者，疫情兩年以來累計405名離世。

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死者中以安老或殘疾院舍院友比例高

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，比較153宗死亡個案，當中90人為院友，大部份長者、有少部份殘疾院舍，另外有55位社區老人家︰有51人超過70歲，29名超過80歲。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君分析，據現時死亡個案，未接種疫苗的死亡率為0.54%，而有接種疫苗的則爲0.03%，兩者大幅相差18倍。

病發死亡率約0.3%　沒接種疫苗：0.54%　有接種疫苗：0.03%　兩者差18倍

張竹君表示，曾經就102個死亡個案進行分析，其中有7位接種過兩針疫苗，其他則是完全未有或未接種第二針。張續，現時用146死亡個案做基數，病發死亡率約0.3%。比較之前4波疫情，有病徵的死亡率為2.2%；但由於現時第五波疫情尚未結束，經過分析後，未接種疫苗的死亡率為0.54%，而有接種疫苗的則爲0.03%，兩者大幅相差18倍。即使比較80歲以上的長者，接種疫苗後死亡率與沒有接種的數據相差4倍。

張竹君補充，前四波的疫情，80歲以上的併發率可到24%；再比對第五波80歲的長者併發率為3.75%，始終較前幾波低。她續，可能Omicron較弱，但要等疫情過了才可做比較。

張竹君籲父母盡快安排小朋友打針：以往數波沒有幼童死亡

她特別提到，第五波有3宗小朋友死亡個案，以往數波疫情都沒有死亡個案。她呼籲，3歲以上的小朋友，父母都應盡快安排接種。如小朋友未夠年齡，則減少帶小朋友外出，身邊親人亦應該接種以保安全。

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