封區｜長沙灣麗翠苑及上水天平邨兩廈污水陽性　須圍封至周四

疫情持續，政府今日（23日）公布，由於長沙灣麗翠苑麗棠閣污水樣本呈陽性，懷疑有隱形患者，今日傍晚6點起「圍封」，目標明日（24日）下午1時解封，但預告行動有可能延長。



政府發言人表示，由於長沙灣麗翠苑麗棠閣排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

長沙灣麗翠苑麗棠閣污水樣本呈陽性，懷疑有隱形患者須「圍封」。（食衞局文件）

長沙灣麗翠苑麗棠閣料周四下午1時解封 惟預告或會延長

政府傍晚6時起，限制在長沙灣指明「受限區域」，長沙灣麗翠苑麗棠閣內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（24日）下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府指上水天平邨天喜樓污水樣本呈陽性，圍封至明日。（食衞局文件）

上水天平邨天喜樓圍封料周四下午3時完成

另外，政府發言人表示，由於上水天平邨天喜樓同樣有污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府傍晚6時半起限制在上水指明「受限區域」，上水天平邨天喜樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日下午約3時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

去年上水天平邨。（資料圖片）

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