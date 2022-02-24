預算案｜立法禁追租　財庫局公布涵蓋39行業　包興趣班、職業介紹

【財政預算案2022】本港第五波疫情瀕臨失控，百業蕭條。新一份《財政預算案》提出多項「派糖」措施，包括繼續發放電子消費券，金額較去年加倍至1萬元，630萬名合資格市民會於4月收到第一期，即5000元消費券。其他紓困措施包括，退稅100%上限一萬元，另會寬減差餉、補貼電費，並會為租戶推出扣減上限10萬元課稅額的退稅措施等。

財經事務及庫務局局長許正宇下午3時半出席記者會，講解《財政預算案》中多項「派糖」，以及在差餉引入累進制等安排。



政府即將於於2月25日刊憲，禁止業主向指定行業追欠租的法例，即在相關法律保護期內，業主不能因為租戶欠租，而干擾其運作、停止提供服務，或採取法律行動追討，例如申請破產等。財庫局今日公布，指定的行業共有39個種類，包括受599F章規管的23個表列處所，及以下16個不同行業的處所。

至於受599F章規管的23個表列處所，則包括︰遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院 、會址、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所、泳池、酒店或賓館、郵輪、理髮店或髮型屋、宗教處所、商場、百貨公司、街市或市集，以及超級市場等。

財庫局局長許正宇指，希望通過上述措施，讓業主與租客在此段時間下「有商有量」共渡時艱。他認為，兩者的利益並非對立，強調不是零和遊戲，指租客若因短時間的現金流問題，以致結業及欠租，亦會為業主帶來影響。因此他相信措施能達至雙贏，業主的舖位無須丟空，租客亦不需結業繼續留有舖位，等待至回復業務時交租。

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被問到最高八成按揭貸款的樓價上限，將由1,000萬元提升至1,200萬元，目的是否屬「托市」？許正宇表示，回顧政府的措施，提升上限至1,200萬，並非首次實施。他強調，現時本港樓市平穩，由於聽到社會不同的聲音，例如已置業的市民希望搬大屋，或有專業人士抱怨「上車難」，因此希望新措施能夠幫助上述人士購置新居，「絕對唔係想托市。」

此外，電子消費券繼去年再度派發，有經濟學者質疑為「掩口費」。許正宇回應指，消費券的定位為紓解民困，並帶動香港經濟回升，「令市民手上面有少少錢傍身。」他亦指出派消費券的兩個好處，例如電子消費模式相較以往獲得廣泛應用，不少街市攤檔已安裝電子支付工具；電子支付供應商亦為了爭奪顧客推出大量優惠。他認為，通過政府使用一部分資源，挑動整個私人市場良性競爭，最終受益者為市民大眾。

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