隔離設施｜皇后山邨、荔景邨被徵用　逾1200名準住戶獲8000元津貼

政府早前宣布，徵用新落成的粉嶺皇后山邨第1座、第7座和葵涌荔景邨恒景樓作社區隔離設施。房委會今日（24日）向受影響的1,260位已獲編配單位的公屋申請人發信，指政府決定動用防疫基金向他們發放一筆過8,000元特惠津貼，並讓皇后山邨第1座居民和荔景邨恒景樓準住戶，可分別選擇重新編配皇后山邨另外5座餘下的單位和擴展市區內其他屋邨的合適單位。



▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼



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由於事態急速發展 政府徵用3幢大樓前無法通知房委會

房委會文件提到，涉事的3幢大樓宣布被徵用作社區隔離設施前，政府並未有事先通知房委會及其轄下小組委員會，形容事態急速發展，希望委員諒解。

文件又指，皇后山邨第1和第7座各提供1,279個單位，約880名公屋申請者已接受預配第一座單位，第7座則尚未開始預配，至於恒景樓則提供540伙，約380名公屋申請者已接受預配。

亦可選擇重新編配皇后山邨其餘座數單位及擴展市區內其他屋邨單位

當局表示，皇后山邨第2至6座仍有可供編配的單位，房屋署擬按第1座受影響公屋申請者的公屋申請先後次序，把合適的單位重新編配如他們。當局正整理該5座可供編配的單位數目，將盡快聯絡受影響的公屋申請者，以安排重新編配，若他們不願意接受有關安排，仍可等待政府歸還第1座後再入伙。

▼2月15日 政府公布將荔景邨恒景樓改作社區隔離設施▼



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至於荔景邨恒景樓的受影響公屋申請者，則可選擇編配至擴展市區內其他屋邨的合適單位，房委會強調伯盡力編配，惟仍須視乎可供編配的單位而定。

房委會又指，今日已向住戶發信講述有關單位特別編配安排，而政府決定從防疫基金撥款，向受影響的公屋申請者每戶發放一筆過8,000元特惠津貼。

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火炭駿洋邨2020年被徵用 準住戶分4次共獲2.4萬津貼

翻查資料，政府2020年初徵用火炭駿洋邨第1至3座作檢疫中心後，先後4次在同年的4月、7月、10月和12月，向受影響申請人發放4次、每次6,000元特惠津貼金，亦即每戶合共獲得2.4萬元賠償。

至於皇后山邨、荔景邨3幢大廈改為隔離設施的工程方面，房屋署正與食物及衞生局、保安局、衞生署、醫院管王局等協調，將該3座公屋大廈改作社區隔離設施，所需工程包括，分隔該3座與有關屋邨其餘部分的改裝和建築工程，以及為設立醫療站、指揮站及其他行動區提供屋宇裝備後施和其他配件，包括通空、冷氣、照明、電源等。大廈內的單位亦會設有氣體熱水爐、傢俱、窗簾、電器、各類配件和日用品。