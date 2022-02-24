感染護士斥醫管局新復工指引剝削　何栢良：檢測陽轉陰已無傳染性

本港新冠疫情嚴峻。醫管局日前向員工更新指引，表示確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工，不過新指引與衞生防護中心指，確診者14日後陰性才可免除隔離的說法有別。

有博愛醫院確診護士不滿新指引減少員工原可享的有薪病假，形容做法是剝削，並擔心未完全康復就復工，有機會傳染體弱病人，直指「覺得好嬲、唔合理，我哋唔需要（醫管局）多謝醫護，只係希望有番普通市民權利」。



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）在電台節目指，醫管局新指引沒有問題，認為是與世界「跟科學數據嘅安排接軌」。他解釋，數據指抗原檢測由陽性轉為陰性，代表已沒有傳染性，



2月23日，醫管局向員工發出「疫情快訊」。

現時衞生防護中心要求確診市民或密切接觸者須隔離14日，不過根據醫管局昨日向員工更新的「疫情快訊」中指，確診員工或被列為密切接觸者的員工，核酸檢測採樣為陽性的當日計算為「Day 0」（第零日），之後第七日做快速抗原測試，若呈陰性，員工則可通知上司，安排後可復工。 如驗出陽性，則要每日測試直至結果為陰性。

博愛醫院護士林小姐日前有同事確診，其後她亦出現不適，曾進行兩次快速抗原測試亦呈陽性，現時正等待深喉唾液測試結果。她對醫管局新政策感憤怒，批評是剝削醫護人員，「我哋懷疑喺病房感染到已經無得Claim（申索）工傷，點解連病假都要扣？」她質疑一般市民須隔離14日，不明白為何醫護只須隔離七日，「只係希望有番普通市民權利」。

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她擔心快速測試結果未必準確，「都唔知自己好返未」，如要在短時間內復工恐怕會傳染病人，在病房內造成爆發。她又認為，新冠肺炎病徵包括呼吸不順等，而病房工作十分辛勞，憂慮身體未完全復原，「唔係自己撩下陰性，就可以負擔到咁重嘅工作量」。她又透露，醫管局對員工的簡報會上有提及新指引的主要原因是人手不足，而做法獲衞生防護中心同意，她不滿指「人手一向不足，但點解要犧牲病咗嘅人？」

另外，亦有公立醫院護士向《香港01》質疑，快速測試結果陰性亦可能仍有傳染性，「如果員工RAT（快速測試）係陰性但係照返工，根據醫管局最新嘅指引去傳染到病人，呢個絕對係一個公共衛生嘅嚴重漏洞」。該名護士又批評如年長患者因此受感染，「呢個責任醫管局又係咪負得起呢？」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，醫管局做法沒有問題，認為是與世界「跟科學數據嘅安排接軌」。他解釋，數據指抗原檢測由陽性轉為陰性，代表已沒有傳染性，「7日可以畀員工番去病房工作，對紓緩人手同幫病人肯定有幫助」；他又呼籲市民大眾毋須擔心，因有科學證據證明新做法不會影響病人，相信醫護人員感染控制措施亦做得較完善。

何又估計，醫管局內被列為密切接觸者及確診的員工或達過千人，而當中接近100%已完成接種疫苗，「康復嘅時間可以好快」。他又認為，現時醫護人員隔離日數先行縮短至7日，相信稍後政府或會陸續再調整市民的隔離日數安排。

《香港01》已就新安排向醫管局查詢。