中文教師與女生發展師生戀　7度在愛巢相見　涉非禮及求獻初夜

已婚中文教師涉與15歲女學生發展師生戀，7次邀請女學生到他與妻子的愛巢見面，由接吻、擁抱，後來變本加厲，要求女生替他手淫及獻出初夜，女生半推半就之下與老師發生性行為。女生後來與社工傾訴感情問題，社工察覺其戀人是校內老師而揭發。中文教師今（14日）否認非禮、與年齡16歲以下女童非法性交等7罪。女生母親的口供透露，女生母親得知事件後，曾約見男教師，並要求教師的妻子也一同見面，教師會面中否認發生越軌行為，後來女生向母親承認與教師有性關係。



34歲男被告LHM被控於2020年6月20日至10月12日，在粉嶺寓所6度非禮15歲女童X及曾經與X非法性交。

被告是事主X的班主任

控方開案陳詞指出，案發時被告為女事主X的中學班主任，而X為學生會委員，被告則是學生會的指導老師。被告自2019年12月起不斷對X噓寒問暖，X後來對被告產生好感，二人發展超越師生的關係。

X遭被告擁抱掃背後認為已屬情侶關係

被告在案發時段多次邀請X到其家中，X首次獲邀到被告家中時，二人聊天及看電影，X準備離開時，被告卻擁著她及掃背，事後X感覺二人已屬情侶關係，但未有與被告確認是否如此。

沒有使用避孕套下性交

及後X再6度獲邀到被告家中，被告變本加厲，開始與X擁吻、摸她大腿，又曾問X可否幫他手淫，惟遭X拒絕。後來被告更脫去X的衣服摸胸等，亦進一步問X會否將初夜獻出，雖然X一度拒絕，但最終在被告重複要求下，與被告發生了性行為，期間X向被告表示不舒服及痛，但被告沒有理會，後來被告抽出陰莖，自瀆至射精，過程中沒有使用避孕套。

社工傾談間發現男方是校內老師

控方亦在庭上讀出X學校社工及X母的口供，社工指X在當年10月向她傾訴感情問題，但傾談期間社工察覺到男方為校內老師，於是向校方匯報，最終報警處理。

X在母親與被告會面後才透露曾有性關係

X母的口供則透露，X母從校長得知女兒與被告拍拖，而被告主動離職，但X母不想女兒再受騷擾，於是約見被告，亦要求被告妻子一同見面，當時被告稱雙方沒發生越軌行為，又承諾不再聯絡X，後來在X母追問下，X才透露雙方曾發生性行為。

案件編號：DCCC406/2021