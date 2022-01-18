數學教師涉非禮女生兼邀當情婦　官斥多大誘惑都應自制裁罪成

已婚數學男教師，多年前與女學生發展超越師生的關係，並要求女生成情婦，並他載女生到其家親吻撫及摸對方，並涉捉著對方的手為他作手淫動作。教師否認指控受審，案件今（18歲）在區域法院裁決。法官練錦鴻信納事主口供，及以二人當年的短訊對話，裁定被告非禮等罪成，又指他與事主關係複雜，斥被告作為教育工作者，無論受到多大的誘惑，都應該自制，而非濫用其地位及學生的信任率性而為。練官把被告還押至3月18日，以待索取背景報告及事主創傷報告後判刑。



37歲男被告CCH否認兩項向年齡16歲以下兒童作出猥褻行為及非禮罪。控罪指，他在2013年11月29日及2015年3月中某日，在荃灣寓所對X作出猥褻行為及非禮X，而X事發時只有14至15歲。

事主X對被告既愛慕又防備

練官裁決時指，事主X與被告的關係較複雜，被告當時是年僅14歲的X之老師，兩人在年紀、見識、地位以及權力都不對等，正好解釋了X稱在事後對被告有防備，但仍對他有愛慕，保持雙方關係等令人費解的行為，亦接納X的證供。

事主未滿16歲同意行為亦違法

練官續指，雖不能排除X當時是同意，或在半推半就之下，讓被告對其作出嚴重淫褻行為，但無論其直實意願為何，法律上16歲以下的兒童，並沒有能力同意別人施加與她的性行為，一個成年人，尤其是一名教育工作者，其責任就更重；無論所受的誘惑多大，都應該有基本的自制能力，不應濫用其地位及學生的信任率性而為。

短訊對話足證被告家曾發生的事

至於兩人的通訊紀錄，就2013年11月被告邀X到其家一事，X供稱被告在途中一直以 WhatsApp給予詳細指示，警方在被告的手機中亦發現相關紀錄。後來，兩人再有對話，被告稱：「老老實實，你係咪第一次掂人？」X回應：「畀人掂就堅係第一次。」又言：「就畀咗你啦。」練官因而認為，以上對話足夠引證受害人提及在被告人家中發生的事，裁定兩罪成立。

邀X到家作親熱行為

控方案情指，被告於2013年11月29日邀請X到他家中溫習，期間在房間內親吻及撫摸X的身體，並手握X的乳房，又捉著X的手教她如何幫他手淫，又指插X的陰道。其後於2015年3月中，被告接載X到他家後，突然帶X入房並親吻她，繼而脫光X的衣服，雙手揸X乳房並觸及其私處。

被告曾向事主發短訊稱被你溶化

訊息紀錄顯示，被告在兩次性侵事件後，與X進行多次情慾對話，包括「你幾時同我含」、又傳送飛機圖像、「唔係個個有得食嫁，非常珍貴」、「我專長用手」、「雖然嗰次同你玩得唔投人， 你技術亦麻麻， 但其實已經好爽」、「上次條巨腸畀你溶化咗」等等。X在2019年1月8日報案。

案件編號：DCCC306/2021