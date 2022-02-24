通訊局裁定商台、ViuTV節目違規發強烈勸諭　批准奇妙電視開新台

通訊事務管理局裁定，商業電台叱咤903《在晴朗的一天出發》2020年12月10日的節目，引述法庭案件「死黑警」內容，但當局認為令觀眾反感，因此發出強烈勸諭；ViuTV真人實況節目《賭命夫妻》部份內容令觀眾反感及不適合以家長指引類別播放，發出強烈勸諭。

通訊局亦批准奇妙電視用大氣電波廣播，並在今年9月24日前開設新頻道。



商業二台叱咤903《在晴朗的一天出發》，主持為林海峰、阮子健、盧覓雪。（叱咤903在晴朗的一天出發 facebook）

《晴朗》提及法庭案件「死黑警」 言詞無違守則

2020年12月10日上午商業二台叱咤903《在晴朗的一天出發》，有主持預錄聲音片段：「一句『死黑警』就要晚八朝七宵禁，不准離港。如果講埋下一句『死全家』係咪即時還押幾個月後候審呢？如果係咁，直接問候返佢哋娘親，簡單得多。」

有市民投訴該節目污衊警隊。通訊局認為，該聲音片段提及一宗有關於公眾地方內作出擾亂秩序行為的法庭案件，該法庭案件在被投訴的節目播出前一天進行聆訊。聲音片段主要談論該法庭案件，沒有充分證據顯示該聲音片段的言詞違反了《電台節目守則》，不過，整個聲音片段內容明顯會令聽眾反感，因此違反了《電台節目守則》，通訊局決定向商台發出強烈勸諭。

ViuTV節目《賭命夫妻》，由李家榮（火火）、陳嘉倩主持。（ViuTV網站）

ViuTV《賭命夫妻》令觀眾反感 不適合「家長指引」類別

ViuTV真人實況節目《賭命夫妻》，2021年10月播放，共收到66名公眾人士投訴。局方認為，沒有足夠證據顯示在節目中描述婚姻關係時，沒有審慎從事，妄加利用，或以不負責的態度處理；沒有證據顯示第五集中出現非禮的行為，而相關描繪應不會被視為對任何性別作出污衊。

不過節目中描述性愛姿勢的露骨對話，有關「兼職男友」、「兼職女友」和婚外誘惑的內容，則明顯屬成人及高度敏感的題材，通訊局認為未有格外小心和審慎，以避免在沒有需要的情況下引起觀眾反感。

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通訊局認為，即使節目已展示警告字句提醒觀眾，並以特別效果遮蓋露骨內容，觀眾會認為此等內容令其反感，以及不能接受在劃分為「家長指引」類別的節目中、在可能會有未成年觀眾收看的時段內播出。局方指，有合理理由相信ViuTV並沒有小心處理有關性的內容，以及相關內容已超出可接受的尺度，故此不適合於所編定的時間以「家長指引」類別播放有關節目。

通訊局決定向ViuTV發出強烈勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

有線寬頻旗下有收費電視「有線電視」，以及免費電視「奇妙電視」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

批准奇妙電視用大氣電波 開新頻道

通訊局同時批准，奇妙電視使用大氣電播廣播，並可繼續用目前的有線網絡傳送。局方要求，奇妙電視要在2022年5月24日前覆蓋75%人口，一年後增至99%。

通訊局同時批准，奇妙電視開設一條新的電視頻道。新頻道以粵語廣播為主，每日播放 21小時電視節目；每周本地製作節目不少於100小時，每周要提供110小時首播節目。

新安排下，奇妙電視要履行新的投資計劃，於2016至2022年期間投資共13.10億元，比原本計劃的11.76億元，多1.34億元。目前奇妙電視有兩條頻道，分別為粵語綜合頻道77台「香港開電視」、英語綜合頻道76台「香港國際財經台」。

奇妙電視表示歡迎，將積極部署用大氣電波及開新頻道，並繼續用固網傳送三個頻道節目。

通訊局處理電訊服務投訴，裁定1628電訊有限公司（IDD1628）未能提供滿意的客戶服務，施加罰款七萬元。