通訊局就《頭條新聞》裁決提上訴　認為法庭錯誤理解節目守則

香港記者協會與港台節目製作人員工會之前提出司法覆核，希望推翻通訊事務管理局就一集《頭條新聞》的裁決，結果高等法院上月頒下判詞，指通訊局的部份裁決並不成立。

記協今日（22日）表示，收到通訊局法律代表的文件，該局決定就之前的裁決提出上訴。根據上訴文件，通訊局認為，原審法官錯誤地以為，通訊局沒有將港台曾邀請出席節目的做法，納入裁決考慮。文件又稱，原審法官錯誤理解《電視節目守則》第九章的內容。

記協表示，稍後亦會與有關團體入稟，就高院裁決提出上訴。



▼《頭條新聞》被投訴涉辱警的內容及申請人的論點▼



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通訊局之前將一集《頭條新聞》裁定侮辱警隊等三項投訴成立，並向港台發警告，期後港台節目製作人員工會及記協不滿裁決，於是提出司法覆核，質疑通訊局錯誤應用守則，要求推翻通訊局的決定。高院上月頒下判詞，維持辱警投訴成立，但裁定指控節目欠持平以及資料不準確為不妥。

記協今日表示，記協昨天（21日）收到通訊局法律代表的文件，確認他們已入稟，就高院早前頒下判詞提出上訴。通訊局於上訴文件提到，原審法官錯誤地認為，通訊局最初的裁決，並沒有將港台曾邀請警方出席節目的做法納入考慮。文件續指，通訊局當時的裁決，有考慮到相關邀請，並因此當時部份對《頭條新聞》的投訴裁為不成立。

上訴文件又指，原審法官只引用「持牌人必須盡一切合理努力」確保節目資料準確，錯誤地理解《電視節目守則》第九章的內容。文件提到，原審法官的理解，與條例不相符，並指如果要由通訊局證明節目資料錯誤，其實並不公平，而且不可行，只有持牌人可取得電視節目制作的資料。