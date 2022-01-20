商台節目《在晴朗的一天出發》主持提「支那人樣」　通訊局發勸喻

通訊事務管理局今日（20日）公布，商台叱咤903商業二台於2020年9月10日播放的電台節目《在晴朗的一天出發》，主持以「支那人樣」形容對東方人面部特徵的定型觀感，收到兩名公眾人士投訴。

通訊局認為對一般人來說，使用該詞令人反感，而使用該詞並非必要，判決商台違反了《電台節目守則》第6段的規定。經考慮個案的具體事實和情況，以及其他相關因素，通訊局決定向商台發出勸諭，敦促嚴格遵守《電台節目守則》中的相關條文。



通訊局表示，叱咤903當日《在晴朗的一天出發》在討論某個海外清談節目時，一名主持就外國人對東方人的外貌特徵的觀感發表意見，而另一主持以「支那人樣」形容海外對東方人面部特徵的定型觀感。節目收到兩名公眾人士投訴，指使用令人反感的用語。

通訊局指根據《電台節目守則》，持牌人應確保以負責任的手法播放節目，並應避免在沒有需要的情況下，引起聽眾反感，認為對一般人來說，使用該詞令人反感，而使用該詞並非必要，亦並非節目內容所需。另外，主持沒有採取必要謹慎的措施，以避免使用明顯會令聽眾反感的用語。

通訊局表示，叱咤903當日《在晴朗的一天出發》在討論某個海外清談節目時，一名主持就外國人對東方人的外貌特徵的觀感發表意見，而另一主持以「支那人樣」形容對東方人面部特徵的定型觀感。（商台網頁）

因此認為通訊局投訴成立，商台違反了《電台節目守則》第6段的規定。不過通訊局又指，主持在言談間順帶使用該詞，並補充說將外貌定型足以構成歧視，沒有充分證據顯示主持使用該詞時有意基於民族、國籍或種族原因污蔑任何人士或羣體。

另外，通訊局亦公布批准有線電視和奇妙電視提出的股權結構變動申請。是次申請涉及永升（亞洲）有限公司的現有股東將若干股份轉讓予Celestial Pioneer Limited。永升持有（有線寬頻）43.22%具表決權股份，上述批准可讓Celestial Pioneer就有線寬頻的股份提出全面收購要約。根據有線電視和奇妙電視提交的資料，是次股權變動不會導致持牌機構的法定及實益擁有權有任何實質改變。