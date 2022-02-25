檢測報告等待無期　為何檢測車現場化驗仍無結果　拆解滯後原因

第五波新冠疫情大爆發，不少市民被當局要求強制檢測，或者自我快速測試陽性後，需要政府認可的確診報告，這一個月以來，檢測站大排長龍，已成為香港日常。有檢測站標明，要十日後才有結果。就算標榜每日可以化驗兩萬個樣本的「內地檢測車」在檢測站現場化驗，有市民亦要等待多日才有結果。為何會滯後呢？《香港01》總結多位市民、檢測外判商、政府部門等情況，解答疑問。



市民E小姐2月17日採樣，22日才收到陰性結果的短訊，短訊列明化驗日期為20日。（E小姐提供）

市民E小姐，2月17日在火炭採樣檢測，到22日才收到政府的陰性檢測短訊。短訊內容寫明，17日採樣、20日化驗出結果、22日才發短訊，兩個環節均有滯後。

亦有市民當日上午檢測，晚上11點就收到結果。不少人總結，等結果要靠運氣。

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原因一：大量樣本積壓 外判商分身乏術

各區的檢測站，依靠各個外判商的實驗室檢測。但外判商的檢測量有限，月初本港每日檢測量約十多萬，到馬鞍山體育館加開華大基因「火眼實驗室」，以及九龍公園體育館加開金域的「獵鷹號實驗室」，檢測量已提升至每日數十萬。

不過面對大量檢測需求，外判商仍然分身乏術。

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原因二：混合檢測方法

據了解，本港承辦商早已按政府規定「混合檢測」，但方法與內地不同。內地會將五至十人的拭子放在同一試劑檢驗，若有陽性個案，再找回檢測人士逐一驗多次。

但香港則將拭子放在獨立的保存劑，再抽三人的保存劑混合檢驗，若發現陽性則覆檢最初獨立樣本，毋須追回相應的市民化驗多一次。

兩個方法各有好處，但從採樣的程序看，本港的方法開始時要做多一個步驟。

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原因三：檢測結果需衞生署統一處理發放

目前本港多不同承辦商，包括「國家隊」的核酸檢測車，均只是化驗樣本，相關市民的身份、電話、聯絡資料等，均在衞生署手中。因此即使核酸檢測車在場出現的檢測站，即採樣即化驗，市民要等結果，還要經過衞生署。

不少人等候多日亦未收到檢測結果，根據檢測指示的衞生署熱線，亦難以打得通。《香港01》記者今日成功打通，以市民身份向職員查詢為何遲遲未獲通知檢測結果。熱線職員解釋，市民如接受免費檢測，其檢測結果將由衞生署統一發放，而檢測速度的快慢要視乎中心的檢測量，現時估計最快要2至3日，普遍情況要等4至10日不等。

原因四：陽性結果要複檢

目前外判商一旦在混合檢測中化驗出陽性，要先找出獨立保存的樣本覆檢，得到初步確診結果。之後要送到衞生署再作確認，得到正式確診的報告。

之前曾有過外判商的假陽性報告，因此衞生署的把關仍為重要。但目前由醫管局化驗的結果，已毋須經衞生署覆檢，衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，醫管局的樣本準確率很高，因此可加快確診程序。

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自費檢測由承辦商發送結果 省卻一重程序

有沒有更快得到檢測結果的途徑？衞生署熱線職員則建議可預約自費檢測服務，因為檢測結果是由承辦商直接發予檢測者，程序上會較快。至於需時多久，職員建議記者致電承辦商的熱線查詢，因不同承辦商的承諾時間或有不同。

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