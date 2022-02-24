檢測滯後　等逾10日未有陰性結果　劉國勳：市民無法復工打亂生活

星期一檢測、星期五才收到檢測結果，是不少港人在現時疫情下的共同經歷，但有人檢測逾10日，仍未等到結果。立法會議員劉國勳早在本月13日在社區中心進行檢測，至今仍未收到結果，在網上系統亦查無紀錄，他說收到不少市民反映，遇上類似情況。他批評，檢測結果滯後，不單止窒礙抗疫、亦打亂市民的日常生活。



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劉國勳：逾10日仍未有結果 網上系統查無紀錄

議員劉國勳日前在一個網上記者會曾提及，在2月13日曾到社區中心進行檢測，但一直未收到短訊通知結果。劉今日（24日）接受《香港01》訪問時指，現時仍未收到短訊，他亦曾在網上的電子檢測紀錄系統作查詢，輸入資料後卻找不到相關紀錄。

當局設網上系統供市民查閱檢測結果。（網頁截圖）

劉表示，未有向當局追問自己的檢測結果，估計外判公司或已遺失他的樣本，所以遲遲未有結果，他現時每日會自行做快速測試。他續指，收到有不少市民求助，均與檢測相關，有人檢測後遲遲未收到結果、有人在網上查閱不到自己的紀錄、更有人是無做檢測卻收到結果。

劉國勳指至今仍未收到檢測結果。（資料圖片）

評檢測結果滯後 市民無法復工

他形容情況混亂，續批評檢測結果滯後，令隱性患者留在社區走動，影響抗疫；同時有不少市民因為強檢無法上班，要等候有陰性的檢測結果方可復工，現時的情況是嚴重打亂市民的生活。提到近日有內地支援香港人員加入檢測工作，劉期望未來情況會有所改善。

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