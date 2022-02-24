現症狀逾10日後才收到檢測陽性通知　市民：屋企等到好番

第五波疫情仍未受控，個案持續增加，現行分流制度下，快速測試呈陽性的人士，須再交深喉唾液樣本做覆檢，惟俗稱「樽仔」的深喉唾液樣本收集包「一樽難求」。有感染者向《香港01》表示，本月13日因不適自行做快測陽性，同住家人花了三日仍搶不到「樽仔」，非常無助；後來就算找到「樽仔」做覆檢，當局要在8日後才通知她初步陽性，距離她首次快測陽性已逾10日，她近日的快速測試結果更已回復陰性。



連續三日撲樽撲個空

王小姐本月13日因為出現喉嚨痛、發冷發熱、嘔吐等病徵，自行進行快速測試，結果呈陽性。她同住的家人隨後3日均為她外出找深喉唾液樣本收集包，但連續三日，行遍地鐵站、政府門診都搶不到。

後來王小姐的朋友，將以往用剩的深喉唾液樣本收集包速遞給她，她才能在快測陽性後的第四日、即本月17日將深喉唾液樣本交去覆檢。

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等候覆檢結果 由發病等到痊癒

至本月23日凌晨，王小姐始收到衞生署的短訊，通知她覆檢結果為初步陽性，由交樣本到有結果，前後竟要長達8日。

王小姐說，在家中等候期間，一直將自己困在房間內，將自己與同住家人分隔開，而她自行服食成藥、病徵亦一日比一日消退，至本月20日，她的快速測試結果已回復陰性。但現時收到衞生署的短訊，據她理解，應要在家再隔離14日，屆時檢測結果呈陰性才可「自行解散」。

衞生署公布出院條件指示。

染疫以來11天 生活停擺

從快測陽性、到當局通知初步陽性，時間長達11日，王小姐坦言最無助是最初得悉染疫搶不到樽仔覆檢，「嗰三日空白咗，政府又唔知道我（染疫）。」她續指，曾經考慮去檢測中心檢測或去私家診所看醫生，但最終都是因為不忍「惹到人、害咗間診所」，只好繼續續在家等候。

王小姐又提到，因為自己快測陽性，同住家人除了要為她撲樽仔，亦要停工、檢測，但檢測站經常大排長龍，網上預約自費檢測同樣爆滿，要花上幾日時間才能安排到檢測，「（自己及家人）生活停擺咗，不斷就係搶樽、檢測。」

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