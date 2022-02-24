確診大廈｜近5200幢大廈有患者　半山譽皇居、跑馬地金山花園上榜

第五波疫情持續擴散，今日（24日）再破單日最多人確診紀錄，新增8,798宗陽性個案，另有17,269宗呈報個案。患者分布全港各區，過去14日共有近5,200幢大廈出現確診個案。

按地區層面分布，元朗區有583幢大廈有人中招成18區之冠，上新榜大廈包括錦上豪庭、Yoho Town 1座；其次為油尖旺區，有533幢大廈上榜，包括Grand Austin 2 座、Skypark。另外，半山地利根德里的譽皇居、跑馬地金山花園A座，以及何文田One Homantin 3座等豪宅亦上榜。



第五波疫情在全港擴散，遍佈全港18區，政府更新過去14日內有新冠病毒陽性檢測個案，曾居住的住宅大廈名單，有5,170幢大廈上榜，名單內大廈過去14日內有確診者居住。

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18區當中，元朗區有583幢大廈有人中招成18區之冠，區內嘉湖山莊過去14日內有28幢大廈有人確診而被納入名單中，當中錦上豪庭、Yoho Town 1座、嘉湖山莊麗湖居5座、帝庭居2期9座、御庭居1座等今日新上榜。其次為油尖旺區，有533幢大廈上榜，包括Grand Austin 2 座、Skypark。

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另外，多區都有中產、高尚住宅上榜，例如中西區有半山地利根德里的譽皇居、東區有康怡花園Q座、西貢區有將軍澳的The Parkside 3座、九龍城區有何文田的One Homantin 3座、灣仔區則有跑馬地的金山花園A座。

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